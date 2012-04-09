银监会规范银行收费公开方式

为纠正银行业附加不合理贷款条件和收取不合理费用的违规行为，中国银行业监督管理委员会日前要求规范收费公开方式，并组织现场查访及建立了投诉举报回应机制。公告要求凡有官方网站的银行，要统一由法人机构在官网上公示收费价格。路透