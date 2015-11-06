中国银监会拟规范资产超2,000亿元银行流动性覆盖率信息披露

路透北京11月6日 - 中国银监会周五就商业银行流动性覆盖率信息披露指引（征求意见稿）公开征求意见，针对资产规模超过2,000亿元人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容以及实施时间等方面的要求。

银监会网站刊登的新闻稿称，指引引入差异化监管理念，综合考虑中国商业银行实际及相关国际标准，对于在信息系统和数据精细化程度方面具备更好基础、经银监会批准实施资本计量高级方法的银行，应定期按照全球统一模板披露详细的流动性覆盖率及其构成信息。

其他银行可适用简化要求，只披露流动性覆盖率及其分子（合格优质流动性资产）、分母（现金净流出量）的期末时点数值。指引正文共13条，包括两个附件。

2014年，银监会出台《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，引入流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio，LCR）作为流动性风险监管指标，适用于资产规模超过2,000亿元的商业银行。

为推动相关银行更好地实施流动性覆盖率监管标准，提高流动性风险管理水平，充分发挥流动性覆盖率对于加强商业银行流动性风险管理和监管的作用，银监会结合国内银行实际，起草了上述指引，对商业银行流动性覆盖率信息披露提出规范性要求。（完）

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