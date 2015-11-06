中国银监会拟规范资产超2,000亿元银行流动性覆盖率信息披露

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月6日 - 中国银监会周五就商业银行流动性覆盖率信息披露指引（征求意见稿）公开征求意见，针对资产规模超过2,000亿元人民币、适用流动性覆盖率监管要求的商业银行，提出了流动性覆盖率披露的频率、内容以及实施时间等方面的要求。
银监会网站刊登的新闻稿称，指引引入差异化监管理念，综合考虑中国商业银行实际及相关国际标准，对于在信息系统和数据精细化程度方面具备更好基础、经银监会批准实施资本计量高级方法的银行，应定期按照全球统一模板披露详细的流动性覆盖率及其构成信息。
其他银行可适用简化要求，只披露流动性覆盖率及其分子（合格优质流动性资产）、分母（现金净流出量）的期末时点数值。指引正文共13条，包括两个附件。
2014年，银监会出台《商业银行流动性风险管理办法（试行）》，引入流动性覆盖率（Liquidity Coverage Ratio，LCR）作为流动性风险监管指标，适用于资产规模超过2,000亿元的商业银行。
为推动相关银行更好地实施流动性覆盖率监管标准，提高流动性风险管理水平，充分发挥流动性覆盖率对于加强商业银行流动性风险管理和监管的作用，银监会结合国内银行实际，起草了上述指引，对商业银行流动性覆盖率信息披露提出规范性要求。（完）
欲浏览详情，请点选银监会官网(www.cbrc.gov.cn)
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。