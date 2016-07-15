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中国财经 | 2016年 7月 15日 星期五 15:43 BJT

中国6月末银行不良率续升至1.81% 拨备覆盖率161.3%--银监会

路透北京7月15日 - 中国银行业监督管理委员会周五公布数据显示，6月末商业银行不良贷款率续升至1.81%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至161.3%。

这两项数据在一季度末分别为1.75%和175.03%。

银监会网站公布的数据显示，截至6月末，银行业资产总额212.31万亿元人民币，同比增长15.6%；各项存款余额同比增长10.7%；各项贷款余额同比增长13.0%。

6月末银行业金融机构贷款损失准备金3.47万亿元，同比增长16.1%；主要商业银行资本充足率13.2%，核心一级资本充足率10.7%，同比上升0.4个百分点，资本和拨备仍然较为充足。

银监会表示，下半年要把防范化解风险放在更加突出的位置，有力维护金融稳定，重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险等四类风险。

下半年还要遏制不良贷款快速上升，进一步挖掘银行业金融机构回收核销不良资产的潜力，激发金融资产管理公司批量市场化处置不良资产的活力，提升地方资产管理公司有效参与不良资产处置的能力；扩大不良资产证券化试点机构范围。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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