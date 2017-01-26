中国银行业应审慎介入周期性境外并购项目 加强融资来源分析--银监会

路透北京1月25日 - 为推动银行业金融机构提高走出去经营水平和风险防控能力，中国银监会周三发文称，已于近日印发指导意见，要求银行业在开展跨境并购贷款业务时，应充分考虑并购过程中的交易操作风险和业务整合风险等，审慎介入周期性行业及跨行业的境外并购项目。

银监会网站发布的新闻稿并称，在开展内保外贷等跨境担保业务，应加强融资第一还款来源分析，审慎评估借款及担保主体的风险承受能力，并严格遵守跨境人民币业务和外汇管理的有关规定。

“意见强调，银行业金融机构应加强境外业务尽职调查和风险评估，同时，要积极防范跨境并购贷款、跨境担保等领域业务风险。”新闻稿称。

在信用管理方面，要求银行加强信用风险管理，完善授权授信，坚持自主审贷、加强贷后管理、加强担保管理和风险分担、防范重点领域风险、重视跨境担保业务的第一还款来源。

在合规管理方面，要求银行业高度重视合规体系建设，加强日常合规管理，强化合规资源配置，做好客户准入把关，强化反洗钱、反恐融资合规管理，并提升监管沟通效率。

在国别风险方面，强调健全国别风险管理体系、完善国别风险评估评级程序、提升国别风险限额管理能力、健全应急处置机制、严格计提国别风险准备金等。

银监会并要求银行实施环境和社会风险全流程管理，增进与利益相关者的交流互动，加强相关信息披露。

“尤其是要求银行业金融机构对能源资源、农林牧渔、重大基础设施及工程承包领域的环境和社会风险，在提供项目融资及贸易融资时给予特别关注。”新闻稿称。

在境外机构布局方面，银行业金融机构做好境外机构布设的中长期规划，审慎评估境外经营实力和风险管控能力；自身开展跨境并购时，应客观评估自身跨境管理能力和资源调配能力，全面、深入了解目标市场环境，审慎分析并购可行性和交易可操作性。

银监会数据显示，截至目前，中资银行在境外设立了超过200家一级分支机构，共有9家中资银行在“一带一路”沿线26个国家设立了62家一级分支机构。（完）

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