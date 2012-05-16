没有计划调整银行存贷比率--银监会

马凯称今年中国就业总量压力不减 要把就业放在更重要位置抓紧抓好
路透北京2月17日 - 中国国务院副总理马凯周五称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。
路透北京5月16日电---中国银行业监督管理委员会副主席王兆星周三表示,银监会正在调查新增贷款速度波动的原因,但没有计划调整银行的存贷比率.
"我们没有计划调整银行的存贷比率",王兆星在北京举行的一个会议间隙告诉记者.
目前经济学家普遍认为,中国应提高存贷比率,以促使银行释放更多贷款来支持经济增长,同时可避免季度末出现银行争相揽存现象.
王兆星表示,"我们已注意到银行贷款有时在季末及季初会不稳定.我们正在审视监管系统,希望能促使银行平稳放贷."
中国央行此前公布数据显示,2012年4月新增人民币贷款6,818亿元人民币,明显低於此前路透8,000亿元的调查中值.
而上海证券报今日引述知情人士透露,5月前两周,工农中建四大国有银行新增人民币贷款整体接近零,存款则继续流失2,000亿人民币左右.5月开局依然不利.
贷存比不能超过75%的硬性约束,令追求业务扩张的中国银行业陷入前所未有的"存款饥渴症".对此,分析人士普遍将其归咎於法定存款准备金率过高、理财产品旺销以及外汇占款减少等因素.(完)
--编译 尹嫄婷; 审校 乔艳红
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