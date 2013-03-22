银监会要求银行明确定位理财业务--报载

路透上海3月22日 - 中国商业银行理财产品近年发展迅猛，但其风险忧虑一直未减。上海证券报周五引述中国银监会相关领导称，商业银行要对理财业务要有清晰的战略定位，使其真正回归到“受人之托，代人理财”的资产管理本质，而非沦为其他业务调节工具。

报导引述银监会相关领导在一次内部会议中表示，部分银行对理财业务发展缺乏明确的战略定位，没有真正确立“代客理财”理念，而只是将其当作自营业务的附属。

具体而言，即当存款规模紧张时就通过发行保本、高收益产品争揽存款；当贷款规模紧张时，就通过理财实现贷款规模表外化，把银行理财当作简单的“高息揽储”或“变相放贷”的工具。同时，有些银行还存在产品设计模仿抄袭、产品定价上简单跟随策略等问题。

截至去年年末，全国共有233家银行业金融机构开展了理财业务，各银行共存续理财产品32,152款，理财资金账面金额7.1万亿元，较2011年年末增长约55%。2012年理财产品投向方面，债券及货币市场工具类、信贷类和存款类理财产品成绝对主力，合计占比高达86%。

本地另一媒体--21世纪经济报 道同日还引述权威人士透露，银监会近期将统一下发理财产品风险指导方案，排查银行理财产品风险，重点检查产品设计、销售、信息披露、收益核算、资金池、代销产品和资金流向七个项目。

本周稍早上证报上海证券报报导，理财产品投向被银监会列为2013年银行理财业务监管工作的重点，要严格限制银行理财资金投入地方融资平台、“两高一剩”企业及商业房地产开发项目等限制性行业和领域。（完)

(发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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