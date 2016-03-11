中国银监会要求城商行严控不良 鼓励上市多渠道补充资本--消息

路透上海3月11日 - 两位消息人士周五透露，中国银监会日前下发通知要求城市商业银行化解存量风险控制增量风险，遏制不良贷款上升势头；同时，拓宽资本补充渠道，通过引进合格股东增资扩股、在境内外上市（包括新三板）等多渠道补充资本。

他们并引述该有关城商行民营银行今年监管工作要点的通知称，银监会要求城商行支持去产能，对长期亏损、失去清偿能力，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款，支持化解过剩产能。

“通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量不良，采取贷款重组、重签合同、收回再贷等方式减少增量不良。”消息人士称。

与此同时，注重运用信贷资产登记流转平台等途径处置不良资产，探索开展不良信贷资产证券化和不良资产收益权转让试点，做到各类资产准确分类，提足拨备，做实利润。

在楼市去库存方面，银监会明确，城商行可根据当地确定的房贷最低首付款比例要求，以及本行住房贷款投放政策、风险防控等因素，并依据借款人的信用状况、还款能力等合理确定具体首付款比例和利率水平。

银监会并要求城商行加强流动性风险管理，推动设立城商行流动性互助基金。

此外，银监会要求推进高风险机构处置，支持通过引进有资金实力的战略投资者消化风险；对于无法自救的高风险行，银监会支持有资本、有人才、有经验的城商行通过兼并重组方式参与高风险机构处置。

银监会同时加强民营银行监管，将发布关于加强民营银行监管的指导意见，坚持审慎监管与创新发展并重；同时，探索开展民营银行试评级工作，制定符合民营银行特点的监管评级办法。

路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其立即置评。

另据消息人士稍早透露，中国银监会日前下发通知要求股份制银行加大产能过剩行业风险摸排力度，审慎评估抵押品价值，摸清可能引发的信用风险敞口和资产损失，及早制定处置和应急预案；同时严防房地产信贷风险，加强对三四线城市等重点市场风险形势研究。（完）