中国银监会要求银行加大产能过剩行业风险摸排 积极化解不良--消息（更新版）

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路透上海/北京3月11日 - 中国银行业积极落实“去产能、去库存”已成为今年监管工作重点。四位消息人士周五透露，银监会日前下发通知要求银行加大产能过剩行业的风险摸排，坚决压缩退出相关贷款；同时，稳妥应对房企信贷风险，开展信贷压力测试。

消息人士称，银监会要求股份制银行加强对产能过剩重点行业存量客户生产经营和现金流的监控力度，摸清可能引发的信用风险敞口和资产损失，及早制定处置和应急预案；同时，要求城市商业银行对长期亏损、失去清偿能力，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款。

在支持楼市去库存方面，不同于股份行要加强三四线城市重点市场风险形势研究，特别关注中小型房企信用风险等表述，银监会明确，城商行可根据当地确定的房贷最低首付款比例要求，以及本行住房贷款投放政策、风险防控等因素，并依据借款人的信用状况、还款能力等合理确定具体首付款比例和利率水平。

央行行长周小川早前表示，房地产市场时冷时热，需要宏观审慎政策框架逆周期调整，在宏观和微观审慎监管框架之下，将来应该更加强对银行总体健康程度的考核，让银行有大一点的自主权来决定他们对不同客户采取什么样的政策。有的银行可以有一定的灵活性决定价格怎么定，首付比怎么定。

银监会并支持符合条件的股份行和城商行的探索开展投贷联动试点；同时，在有效隔离风险、切实加强集团统一管理的前提下，审慎引导符合条件的股份行探索对信用卡、理财、私人银行等业务板块进行子公司制改革试点，实现法人独立经营。

而加强银行流动性风险管理水平亦是今年监管重点工作。银监会要求，股份行要持续关注互联网金融、股票、债券等市场风险对银行流动性的联动效应，继续开展资产证券化、信贷资产转让等业务，提高资金流转速度；城商行则要做好压力测试，强化主动负债管理，拓宽负债渠道，优化负债结构，提升负债来源的稳定性，推动设立城商行流动性互助基金。

在风险防范方面，银监会督促股份行将票据融资、债券投资、非标投资等非信贷融资业务纳入统一授信和风险管理体系；规范理财、同业、自营等资金的投向、限额和交易对手管理，使跨行业跨市场资金流动透明可控，切实防范其他市场和机构风险向银行体系蔓延。

城商行则要求在授信额度内开展合作业务，控制集中度，对于某一金融产品，单家银行购买额不得超过该只产品发行总额的一定比例。

路透已就上述消息联系中国银监会，但暂未获得其立即置评。

**积极处置不良，补充资本**

经济下行周期以及去产能令银行资产质量持续承压。在今年不良贷款处置上，银监会对股份行和城商行的态度略有差异。

银监会要求股份行继续加快不良处置力度，督促银行董事会合理调减利润指标压力，并探索不良资产处置方式创新，提升不良资产市场化、多元化、综合化处置能力。同时，加强对银行违规利用关联交易、代持回购等方式进行不良资产虚假处置行为的查处力度。

城商行则要求化解存量风险控制增量风险，遏制不良贷款上升势头。通过不良核销、资产转让、贷款重组等措施消化存量不良，采取贷款重组、重签合同、收回再贷等方式减少增量不良。并注重运用信贷资产登记流转平台等途径处置不良资产，探索开展不良信贷资产证券化和不良资产收益权转让试点，做到各类资产准确分类，提足拨备，做实利润。

银监会还要求，对长期亏损、失去清偿能力，或环保、安全生产不达标且整改无望的企业及落后产能，坚决压缩退出相关贷款；对出现暂时性经营困难的企业，在风险可控前提下可通过收回再贷、展期续贷、并购重组等方式，帮助暂时性经营困难企业渡过难关。

在资本补充方面，城商行要拓宽资本补充渠道，灵活运用多种资本工具，通过控制分红留存收益、引进合格股东增资扩股、在境内外上市（包括在新三板上市）、发行二级资本债和优先股等新型资本工具多渠道补充资本。

银监会并鼓励股份行合理利用优先股和合格二级资本工具等证券化资本补充工具，支持有意愿有条件的股份行参与研究新的权益类资本工具常态化发行工作。

对于推进高风险城商行处置，银监会支持通过引进有资金实力的战略投资者消化风险；对于无法自救的高风险行，支持有资本、有人才、有经验的城商行通过兼并重组方式参与处置。

此外，银监会还将加强民营银行监管，发布关于加强民营银行监管的指导意见，坚持审慎监管与创新发展并重；同时，探索开展民营银行试评级工作，制定符合民营银行特点的监管评级办法。（完）