中国银监会就新版银行表外业务风险管理征求意见 要求全覆盖

路透北京11月23日 - 为进一步加强商业银行表外业务管理，中国银监会周三就修订后的商业银行表外业务风险管理指引公开征求意见，其中要求，商业银行应当对表外业务实施全面统一管理，覆盖表外业务所包含的各类风险。

同时，商业银行应当区分自营业务与代客业务；区分不同表外业务的性质和承担的风险种类，实行分类管理。按照业务实质和风险实质归类和管理表外业务，坚持风险为本、审慎经营的理念，坚持合规管理、风险管理优先，并按照监管要求披露表外业务信息。

银监会网站新闻稿指出，新指引扩展了表外业务定义范围，增加了新兴表外业务类型，构建了全面、统一的表外业务管理和风险控制体系，理顺了各类表外业务的风险本质、法律关系和对应管理要求，有利于引导商业银行规范发展表外业务，有效防范金融风险。

新指引要求，商业银行应当指定表外业务风险管理的牵头部门，负责表外业务的全面风险管理。根据各类表外业务的规模、复杂程度和风险状况，可以指定各类表外业务的风险管理部门。

同时，应当将表外业务纳入全面风险管理体系，对所承担的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险以及其他风险及时识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释，并建立业务、风险、资本相关联的管理机制。

“商业银行应当针对表外业务特点制定相应的政策制度。未制定相关政策制度的，不得开展该项表外业务。”指引称。

此外，商业银行应当建立表外业务风险限额管理制度，对需要设定风险限额的表外业务，应当设定相应的风险限额。

商业银行开展代理投融资服务类、中介服务类表外业务时，不得以任何形式约定或者承诺承担信用风险；对违规承担信用风险的，应当根据监管机构相关要求制定整改方案，限期改正。

根据指引，表外业务是指商业银行从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能够引起当期损益变动的业务，可分为担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类等。

其中，代理投融资服务类业务指商业银行根据客户委托，为客户提供投融资服务但不承担代偿责任、不承诺投资回报的表外业务，包括但不限于委托贷款、委托投资、代客非保本理财、代客交易、代理发行和承销债券等。

中介服务类业务则指商业银行根据客户委托，提供中介服务、收取手续费的业务，包括但不限于代理收付、财务顾问、资产托管、各类保管业务等。（完）

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