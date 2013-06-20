银监会要求银行防范外部风险传染--消息

路透上海6月20日 - 消息人士透露，中国银监会近期下发通知要求国内银行业要采取名单制管理、资质信用评级、分级管理与授信等多种措施，切实防范来自小贷、典当行、民间融资等机构或行为的外部风险的传染。

看过该通知的消息人士周四对路透表示，银监会要求重点关注外部风险的五个主要来源，即小贷公司、典当行、担保机构、民间融资及非法集资。

此外，银监会还要求各银行应对小贷公司和融资性担保机构实行名单制管理，由总行统一确定合作机构准入标准，分行根据总行标准提出合作名单并报总行批准或向总行报备，对该名单动态管理，每年至少评估一次。

消息人士引用该通知称，银监会并要求银行业金融机构应对有业务合作的小贷公司和融资性担保机构进行评级，评级考虑因素包括注册资本、股权结构、公司治理、合规、信用记录等。各银行根据评级情况，实行分级授信，授信额度随着信用等级降低而递减，严禁向典当行和非融资性担保机构提供授信。

在防范民间融资和非法集资风险方面，银监会要求各银行加强信贷资产流向监测；密切关注信贷客户动态信息，对于存在明显迹象或已查实参与民间融资的信贷客户，一律不得新增授信；要对分支机构和员工行为排查，防范分支机构和员工参与民间借贷和非法集资。

上海证券报和第一财经日报周四亦有提到上述文件，指银监会要求各银行业机构高度关注类金融机构和民间融资行为的潜在风险，并要求各银行将外部风险防范纳入全面风险管理。

据日前中国央行公布的《中国金融稳定报告2013》，截至2012年末，全国共有小额贷款公司6,080家，融资性担保公司9,071家，典当行6,084家。由于内部管理和外部监管薄弱，部分机构存在短期逐利行为， 一些机构违规经营现象较为突出，甚至参与非法骗贷、非法集资，扰乱正常金融秩序，在个别地区形成了风险事件。（完）

(发稿 曹巍浩 撰写 林琦； 审校 屈桂娟)

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