银监会：今年银行业首要任务是守住风险底线

路透北京1月14日 - 中国银行业监督管理委员会周一明确,2013年银行业重点要严防信用违约风险、严控表外业务关联风险、严管外部风险传染三大风险源,并称"守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务".

银监会网站新闻稿引述2013年全国银行业监管工作电视电话会议称,严控表外业务关联风险,是要严格监管理财产品设计、销售和资金投向,严禁未经授权销售产品,严禁销售私募股权基金产品,严禁误导消费者购买,实行固定收益和浮动收益理财产品分账经营、分类管理.

严管外部风险传染,则是重点防范民间融资和非法集资等外部风险向银行体系传染渗透.禁止银行业金融机构及员工参与民间融资,禁止银行客户转借贷款资金.而严防信用违约风险,则主要针对平台贷款风险、房地产贷款风险、企业集群风险和产能过剩行业风险.

银监会并称,2013年银行业监管工作的总体要求是进一步健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代银行业体系,进一步推动银行业深化改革和发展转型,进一步改进系统性区域性风险的防范措施.

"鼓励审慎开展金融创新.支持银行业创新支持实体经济的金融产品,加快资本工具创新进程."新闻稿称.

在深入推动银行业改革转型方面,要以稳步实施新资本管理办法为契机,推动银行业金融机构完善公司治理、加强内部控制、改进IT和绩效考评,科学设定经营目标和考核指标,增强转型发展的内生动力.引导适应利率市场化改革要求,优化存贷款品种、结构和质量,加强利差管理和中间业务成本管理,审慎开展综合化经营试点.

该会议并提到,要探索创新民间资本进入银行业的方式,鼓励民间资本参与发起设立新型银行业金融机构和现有机构的重组改制.(完)

(发稿 张胜男; 审校 张喜良)

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