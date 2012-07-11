银监会新规银行不得设时点规模考评指标

中国央行称要防止资金脱实向虚及不合理加杠杆 实施好稳健中性货币政策（更新版）
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透北京7月11日电---针对银行业屡禁不止的月末、季末等冲时点拉存款现象,中国银监会日前发下发银行业金融机构绩效考评监管指引,要求商业银行制定稳健的绩效考评目标和具体指标,直指银行不规范经营、无序竞争的病根.
第一财经日报周三援引接近监管层的知情人士称,银行业金融机构及其分支机构在设置考评指标、确定考评标准和分解考评指标时,应当符合审慎经营和与自身能力相适应的原则,不设立时点性规模考评指标.
"对於以贷转存、以贷收费和转嫁成本等不规范经营的考评对象,应当调低发展转型类指标的考评得分."考评指引还特别规定,社会责任类指标中应包括服务质量和公平对待消费者等.
考评指引还要求,银行业金融机构不得设定没有具体目标值、单纯以市场份额或市场排名为要求的考评指标.
根据考评指引,银行业金融机构绩效考评指标应包括五大类:合规经营类指标、风险管理类指标、经营效益类指标、发展转型类指标、社会责任类指标,并要求绩效考评应当体现监管要求,促进银行业金融机构合规经营和有序竞争,培养合规文化,维护良好市场秩序.
经营效益类指标仅是五大类指标中的一类,经营效益类指标项下银行还应当以风险调整後收益指标为核心,确定合理的分值和权重.银行还应充分考虑资产期限及风险延期暴露等因素,降低中长期资产收益对经营效益类指标的贡献度.
长期以来,银行考核指标中,以时点指标为主,造成了基层行屡禁不止的时点冲动:例如每到月末、季末,银行存款规模出现激增.这种考核机制,人为地放大了银行体系、以及信贷、货币市场的波动.(完)
--发稿 沈燕;审校 杨淑祯
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