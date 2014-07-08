融资难及贵有加重趋势 应下大力气盘活社会资金存量--银监会

路透北京7月8日 - 中国银行业监督管理委员会副主席王兆星认为，当前实体经济困难，受到经济下行的压力，很核心的问题就是现在企业的融资难问题、融资贵问题没有得到很好的解决，而且还有进一步加重的趋势。

他在北京一个论坛上称，面对小微企业融资难、融资贵是长期的、客观的、世界性的难题，要缓解首先要保持适当的货币信贷和流动性的供应。

此外，还应强调优化结构，要把有限的资源、有限的资金用在刀刃上，下大力气盘活社会资金的存量，并发展多种形式的金融工具、金融手段、金融机构来增加资金的有效供给。

“现在银行业金融资产已经达到160万亿，银行的贷款也达到了八、九十万亿，如果其中10%能够盘活，如果这些资金能够加速周转10天，加速周转半个月，将会释放出巨大的资金供应。”王兆星称。

他指出，信贷资产证券化只是盘活信贷存量的一个渠道之一，在盘活存量的同时，怎么样增加有效的资金供给增量，也需要更多的金融的创新。

包括发展民营银行村镇银行，发展各种债券市场、股票市场、金融租赁市场、金融消费市场等等，这些都是来扩展金融融资的渠道，来增加资金的有效供给

王兆星指出，可以在风险可控、成本可控基础上来尽可能提供更好的资金价格，尽可能减少那些没有更多服务的基础上的一些收费，更要取消那些没有服务的额外增加的显性的和隐性的收费，这样在推进利率市场化的进程当中同时使资金的价格成本得到有效的控制，缓解融资贵的问题。（完）

(发稿 李贺/沈燕; 审校 杨淑祯)

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