中国面临货币过快扩张 未来银行业不良风险仍会持续上升--银监会官员

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京7月7日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周四表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。
他在北京一个论坛上称，近三年来，中国银行业面临自2004年国有银行核销处置不良资产、改制上市以来最严峻的经营压力，并且这种压力短期内难以扭转。
“到今年5月末的最新统计，全国银行业金融机构不良贷款余额已经大大地超过两万亿元，不良率突破2%，达到2.15%。这个分别比年初新增了2,800多亿元，提高了0.16个百分点，”于学军称。（完）
(发稿 马蓉；撰写 沈燕; 审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。