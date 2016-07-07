中国面临货币过快扩张 未来银行业不良风险仍会持续上升--银监会官员

路透北京7月7日 - 中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军周四表示，中国现在面临货币过快扩张，未来一段时间不良风险依然会持续上升。中国银行业需谨防资产泡沫引发的一系列风险，尤其是与地方政府相关的风险以及通胀卷土重来的风险。

他在北京一个论坛上称，近三年来，中国银行业面临自2004年国有银行核销处置不良资产、改制上市以来最严峻的经营压力，并且这种压力短期内难以扭转。

“到今年5月末的最新统计，全国银行业金融机构不良贷款余额已经大大地超过两万亿元，不良率突破2%，达到2.15%。这个分别比年初新增了2,800多亿元，提高了0.16个百分点，”于学军称。（完）