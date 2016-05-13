中国银监会规范银行代销业务 禁止未经授权或超越授权范围代销

路透北京5月13日 - 中国银监会周五发布通知，明确商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品，不得代销该范围以外的机构发行的产品，政府债券、实物贵金属和银监会另有规定的除外。

该《关于规范商业银行代理销售业务的通知》要求，银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，禁止未经授权或超越授权范围开展代销业务，禁止非本行人员在营业网点从事产品宣传推介、销售等活动，不得将代销产品与存款或其自身发行的理财产品混淆销售。

通知指出，商业银行应当建立健全代销业务管理制度，由总行对代销业务实行集中统一管理。商业银行总行应对合作机构实施尽职调查，实行名单制管理。原则上应由总行与合作机构总部签订代销协议，并由总行对代销产品进行审批。

商业银行应当加强投资者适当性管理，在销售过程中明示产品的代销属性，充分揭示代销产品风险，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品，并应当根据有关规定实施录音录像。商业银行应依法履行客户信息保密义务，督促合作机构及时、准确、完整地披露产品信息，并会同合作机构建立客户投诉和应急处理机制。

近年来，商业银行代理销售业务快速发展，但同时也出现了误导销售、未经授权代理销售、私自销售产品以及与合作机构风险责任不清等问题。（完）