中国银监会规范银行代销业务 禁止未经授权或超越授权范围代销

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京5月13日 - 中国银监会周五发布通知，明确商业银行只能代销由银监会、证监会和保监会依法实施监督管理、持有金融牌照的金融机构发行的金融产品，不得代销该范围以外的机构发行的产品，政府债券、实物贵金属和银监会另有规定的除外。
该《关于规范商业银行代理销售业务的通知》要求，银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，禁止未经授权或超越授权范围开展代销业务，禁止非本行人员在营业网点从事产品宣传推介、销售等活动，不得将代销产品与存款或其自身发行的理财产品混淆销售。
通知指出，商业银行应当建立健全代销业务管理制度，由总行对代销业务实行集中统一管理。商业银行总行应对合作机构实施尽职调查，实行名单制管理。原则上应由总行与合作机构总部签订代销协议，并由总行对代销产品进行审批。
商业银行应当加强投资者适当性管理，在销售过程中明示产品的代销属性，充分揭示代销产品风险，不得采取夸大宣传、虚假宣传等方式误导客户购买产品，并应当根据有关规定实施录音录像。商业银行应依法履行客户信息保密义务，督促合作机构及时、准确、完整地披露产品信息，并会同合作机构建立客户投诉和应急处理机制。
近年来，商业银行代理销售业务快速发展，但同时也出现了误导销售、未经授权代理销售、私自销售产品以及与合作机构风险责任不清等问题。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。