去年银行业资产总额同比增15.7% 不良贷款率1.94%--中国银监会

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 中国银监会周二公布，截至2015年底，中国银行业金融机构资产总额199.3万亿元，同比增长15.7％；负债总额184.1万亿元，同比增长15.1％；不良贷款余额1.96万亿元，不良贷款率1.94％。
银监会网站刊登的2015年报显示，截至2015年底，商业银行资本充足率为13.45％，较年初上升0.27个百分点；贷款损失准备金余额2.3万亿元，拨备覆盖率181.18％。
年报并显示，截至2015年底，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.27％，同比下降1.51个百分点。
同时，民间资本进入银行业有序推进。截至2015年底，已有100余家中小商业银行的民间资本占比超过50％；全国农村合作金融机构民间资本占比接近90％，村镇银行民间资本占比超过72％；已开业民营控股非银行业金融机构62家，其中2015年新开业16家。（完）
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(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。