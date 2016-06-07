去年银行业资产总额同比增15.7% 不良贷款率1.94%--中国银监会

路透北京6月7日 - 中国银监会周二公布，截至2015年底，中国银行业金融机构资产总额199.3万亿元，同比增长15.7％；负债总额184.1万亿元，同比增长15.1％；不良贷款余额1.96万亿元，不良贷款率1.94％。

银监会网站刊登的2015年报显示，截至2015年底，商业银行资本充足率为13.45％，较年初上升0.27个百分点；贷款损失准备金余额2.3万亿元，拨备覆盖率181.18％。

年报并显示，截至2015年底，非金融企业及其他部门贷款加权平均利率为5.27％，同比下降1.51个百分点。

同时，民间资本进入银行业有序推进。截至2015年底，已有100余家中小商业银行的民间资本占比超过50％；全国农村合作金融机构民间资本占比接近90％，村镇银行民间资本占比超过72％；已开业民营控股非银行业金融机构62家，其中2015年新开业16家。（完）

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