银监会要求银行满足合理信贷需求

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透北京9月17日电---中国银监会主席尚福林周一称,股份制商业银行要进一步加大服务实体经济力度,继续把支持小微企业发展作为业务重点之一,并要严守风险底线.
他在全国股份制商业银行第十一次行长联席会议上强调,股份制商行要用好有限的信贷资源,不断满足合理的信贷需求,加强对符合产业政策、有市场、有需求、可持续运营类小微企业的金融扶持.
"股份制商业银行要进一步加强金融服务、促进发展转型、完善内部控制、严守风险底线,保持安全稳健运行, 积极支持实体经济稳步增长."尚福林称.
他并要求,股份制商业银行要采取有力措施识别、计量、缓释、控制和化解风险,确保稳健审慎经营,并要加快战略转型和业务创新,突出特色发展.
中国有12家股份制商业银行.银监会数据显示,截至今年6月末,股份制商行资产总额占银行业金融机构资产总额的16.7%, 不良贷款率为0.65%,低於全行业0.9%水平,拨备覆盖率338.6%, 平均资本充足率11.64%.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。