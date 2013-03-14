银监会首次要求银行全口径管理地方政府融资平台的风险敞口

* 银行要建立全口径融资平台负债统计制度

* 购买持有融资平台发行债券的审批权限上收至总行

* 隔离风险，防范融资平台变相融资

* “有保有压”差异化管理

路透北京3月14日 - 中国银监会首次要求由银行来管理所有银行和非银行金融机构的地方政府融资平台风险敞口。银监会近日明确提出监管部门和各家银行均要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度。

来自监管层的官员周四对路透确认，银监会下发的《关于加强2013年地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见》（讨论稿）中，要求各银行应将购买持有融资平台发行债券的审批权限上收至总行，同时“各银行不得为融资平台发行债券提供担保。”

“监管思路当然是‘隔离风险’，但（地方政府融资平台的）不同融资渠道之间的风险堵不堵得住...还要看具体的执行情况。”一位接近监管层的官员说。

讨论稿中，银监会明确提出，金融机构应审慎持有融资平台债券，防范融资平台变相融资。银监会并定下了2013年政府融资平台监管思路，即以政策不变为基调，以降旧控新为重点，以风险缓释为目标。

国海证券发布的报告显示，2012年中国城投债发行总规模为8,660亿元人民币，较2011年3,661亿元翻了两倍有余，这与2012年政策刺激，城镇化进程及2012年行情火爆有关。预估13年城投债发行规模大致在1.1万亿至1.3万亿之间。

“最近一轮收紧监管的政策似乎显示出风险管理正重返监管议程。银监会虽然出台了指引，但如何具体实施则将会导致不同的效果。”巴克莱资本最新发布的报告称。

巴克莱报告认为，今年是中国新一届政府第一年执政，或不希望经济增长显着放缓，因而政策的执行力度可能相对温和，这样GDP才可能达到7.5%的增长。

讨论稿中，银监会重申平台贷款总量控制的底线不能动，并再次强调要控制平台贷款总量，各银行在年度信贷计划安排上不得新增融资平台贷款规模，融资平台贷款余额较2011年末不得增加。

同时，控制平台贷款占比。各银行应严格控制融资平台贷款占全部人民币贷款的比重，确保该占比不超过本行2012年末的水平，切实防止银行信贷资产在融资平台领域的过度集中。

**仍是“有保有压”**

在加强风险管理的大方向下，银监会实际上还是采取了“有保有压”，差异化管理的办法。

银监会要求提升省级融资平台（包含大连、宁波、厦门、青岛、深圳等计划单列市平台）保障性住房以及国家重点在建续建项目合理资金需求的支持力度，压缩县区级平台及高资产负债率平台的贷款规模。

“在新一轮城镇化建设中，省一级和计划单列市的地方融资平台要发挥的作用比较大，所以还是要支持的。”上述接近监管层的官员说。

在实际操作中将具体表现为，各银行要确保省级平台贷款占比不低于上年水平，县、区级平台贷款占比不高于上年水平。

中国央行行长周小川此前表示，应该看到中国在城镇化进程中，有一些地方政府应该做的事没有合适的融资渠道。金融市场应该考虑通过改革、通过引进新的金融工具、通过规则的制定和调整来使得一些有综合收益或者有社会效益的项目融资能够获得金融市场和金融服务的支持。

“若能这样的话，既可以在未来减少地方政府融资平台这种方式所隐含的风险，又能够创造出一些支持中国现阶段发展，特别是城镇化所需要的融资。”他称。

讨论稿要求各银行应充分考虑融资平台管理水平和偿债能力，新增贷款应主要支持符合条件的省级融资平台和国家重点在建续建项目的合理融资需求；市级平台新增贷款应主要用于支持省会城市设立的平台；对财政收入较低、负债水平较高的非省会城市的地市级平台以及各地区县级平台，应减少贷款发放，加大清收力度。

“控制地方融资平台，尤其是那些贷款更加困难的低级别融资平台获取资金，将造成温和的负面影响，但相关影响可控，因多数地方融资平台贷款及债券的信用资质较强。”巴克莱报告称。

目前，在已发行的城投债中，AA级债券占主导地位，占比近五成。“行政级别越低，信用等级越高，这与政府隐形担保能力呈一致关系，其中，地级市发行的城投债中，AA级占比最大。”国海证券报告称。

此外，银监会还将实施平台资产负债率差异化管理，以70%资产负债率红线为界，各银行今后要控制高资产负债率平台的贷款比例，对资产负债率高于70%的平台发放的贷款，在全部平台贷款中占比不得超过35%；对资产负债率高于80%的平台贷款，要逐步压缩，不得新增，确保其在全部平台贷款中占比不得超过15%。

作为平台贷款的主力，中国工、农、中、建四大行此前均表示绝大部分平台贷款现金流有覆盖，还款来源有保障，风险可控。

全球以市值计最大银行--中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生此前即透露，目前工行地方融资平台贷款余额为6,369亿元人民币，绝大部分有现金流覆盖。（完）

(发稿 谢衡; 审校 曾祥进)

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