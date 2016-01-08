中国银监会提示票据业务风险 低风险业务全口径纳入授信--消息

同时，银行业金融机构要合理确定业务规模和发展速度，按照业务实质建立完善的绩效考核机制，确保信贷资金有效服务实体经济。

“防止将票据业务作为调节经营指标和业绩收入的工具，造成银行资金空转，”银监会表示。

在这份通知中，银监会列举了在去年上半年现场检查时发现的问题，包括部分银行存在通过票据转贴现业务转移规模、消减资本占用；利用承兑贴现业务虚增存贷款规模；利用贴现资金还旧借新，调节信贷质量指标；发放贷款偿还垫款，掩盖不良等七方面。

另外，通知再次强调，各金融机构不得办理无真实贸易背景的票据业务，已办理承兑、贴现的各种凭证原件要注明银行信息等，防止虚假交易及发票重复使用。