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中国财经 | 2016年 1月 8日 星期五 17:51 BJT

中国银监会提示票据业务风险 低风险业务全口径纳入授信--消息

路透上海1月8日 - 三位消息人士周五透露，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。

通知要求，各机构要全面加强票据业务风险管理，严格按照业务权限、交易对手准入清单和同业授信额度开展同业票据业务。

同时，银行业金融机构要合理确定业务规模和发展速度，按照业务实质建立完善的绩效考核机制，确保信贷资金有效服务实体经济。

“防止将票据业务作为调节经营指标和业绩收入的工具，造成银行资金空转，”银监会表示。

在这份通知中，银监会列举了在去年上半年现场检查时发现的问题，包括部分银行存在通过票据转贴现业务转移规模、消减资本占用；利用承兑贴现业务虚增存贷款规模；利用贴现资金还旧借新，调节信贷质量指标；发放贷款偿还垫款，掩盖不良等七方面。

另外，通知再次强调，各金融机构不得办理无真实贸易背景的票据业务，已办理承兑、贴现的各种凭证原件要注明银行信息等，防止虚假交易及发票重复使用。

中国央行金融机构人民币信贷收支表显示，截至2015年11月末，金融机构票据融资规模为4.64万亿元人民币，占各项贷款总额的比例接近5%。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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