上海银监局警示票据业务风险 要求对存量票据全面自查--消息

路透上海4月20日 - 两位消息人士周三透露，中国上海银监局日前向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。

他们并引述该票据业务风险提示通知称，辖内银行业金融机构要严格实行同业业务集中管理，严禁机构和员工参与各类票据中介和资金掮客活动，并高度重视交易对手风险。

“应充分认识目前票据风险案件高发造成的严重负面影响，”通知称，要严防银行票据资金被套取、挪用，违规参与民间借贷或非法集资，甚至成为社会非法金融活动的资金来源。

通知要求，不得利用“过桥行”规避授信管控，不得为他行充当“过桥行”；禁止与非持牌经营机构、小型异地驻点机构等机构违规开展业务；重点关注交易前手中含有异地农合机构的票据业务。

此外，同业业务专营部门以外的其他部门和分支机构不得经营同业业务；各分支机构除对不能通过金融交易市场进行电子化交易的同业业务可接受总行同业专营部门委托，代理其市场营销和询价、项目发起和客户关系维护等操作性事项之外，不得开展其他任何同业业务项下的相关活动。

资金划转方面，通知明确，票据转贴现、买入返售、卖出回购资金应由票据转入行将资金划入票据转出行在人民银行开立的存款准备金账户，或票据转出行在本行开立的一般存款账户，不得转入票据转出行在他行开立的账户。

通知并要求，全面梳理票据业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的岗位安排，严格实行前中后台分离，禁止会计岗位内嵌于票据业务部门。

票据实物管理方面，应加强票据集中保管，支行或一线经营单位不得自行保管，严格交接票和出入库管理，严禁通过中介等非交易对手人员送票、取票。并严格票据背书交付管理，禁止不见票交易，不得以票据清单替代票据实物交付，同时票据的取得必须给付对价。

中国银行业接连爆出票据业务诈骗案，继年初中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中信银行(601998.SS)分别高达39.15亿、9.69亿元人民币的票据诈骗案后，本月初天津银行(1578.HK)上海分行再发生票据买入返售业务风险事件，经核查涉及金额7.86亿元。

路透此前报导，中国央行支付结算司下发通知，要求银行和财务公司严格落实电票业务相关要求，从2017年1月1日起单张出票金额在300万元人民币以上的商业汇票全部通过电票办理。（完）