中国银监会对城商行票据业务风险排查 重点是员工违规行为--报载

路透北京7月11日 - 中国银监会近期展开对城商行票据业务风险排查工作，要求各城商行排查全部票据业务及票据从业人员，重点是排查内部员工的违规行为，意在防范银行内控建设缺位，内部有章不循，内部检查整改无效。

上海证券报周一援引知情人士消息称，该次风险排查主要针对近期票据案件暴露出的问题，包括票据同业业务专营治理落实不到位；实物票据管理混乱；与票据中介联手违规交易；资金划付违规操作；员工行为管控不严。

近期城商行票据风险事件都是发生在分行的内部员工违规操作风险引起的。“因此。建立完善的流程管控是控制风险的保障。”报导援引一位城商行同业部负责人表示。

中国央行与银监会5月初曾联合发布加强票据业务监管的通知，要求银行强化票据业务内控，坚持贸易背景真实性要求；在票据交易方面，严禁银行与非法票据中介开展业务合作。[nL3S1832ME]

而在防控风险方面，报导指出，规范票据同业业务专营治理、业务权限上收总行可以有效防范分行内部员工的操作风险。

规范票据同业专营是监管部门规范票据业务的重点。2014年5月，银监会下发《中国银监会办公厅关于规范商业银行同业业务治理的通知》，要求银行同业业务实行专营部门制，业务权限上收至总行。（完）