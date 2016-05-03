中国银监会规范信贷资产收益权转让业务 压缩出表和套利空间

路透上海5月3日 - 为提高监管指标真实度以防控风险，中国银监会日前发文规范银行信贷资产收益权转让业务。业务人士指出，在透明化监管思路下，此举将压缩银行信贷资产出表和监管套利的空间，影响银行短期收益，但将改善风险预期从而利好银行股估值。

国泰君安银行团队报告指出，新通知是对前期监管层所提的“穿透”原则的落实，一改此前仅基于会计科目的监管，而是深入到业务实质，有助于银行各项监管指标的真实化。

“银行将信贷资产出表，其动机，除正常的盘活资产外，更主要的是规避监管，美化部分监管指标。”报告认为，目前存贷比、信贷额度监管已取消，但银行美化不良率、拨备覆盖率、资本耗用等指标的动机仍在。通过操作，使全行业资本耗用、不良总额下降，隐匿了风险水平，从而实现监管套利。

在信贷资产收益权转让业务中，金融机构将基础资产的收益权进行转让交易，由出让方继续履行贷款管理职责，受让方仅仅获得基础资产投资收益，以实现大规模抵质押类担保资产的流转。

路透看到的银监会下发的《关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知》要求，出让方银行不得通过本行理财资金直接或间接投资本行信贷资产收益权，不得以任何方式承担显性或者隐性回购义务。

同时，开展不良资产收益权转让的，在继续涉入情形下，计算不良贷款余额、不良贷款比例和拨备覆盖率等指标时，出让方银行应当将继续涉入部分计入不良贷款统计口径。

此外，不良资产收益权的投资者限于合格机构投资者，个人投资者参与认购的银行理财产品、信托计划和资产管理计划不得投资；对机构投资者资金来源应当实行穿透原则，不得通过嵌套等方式直接或变相引入个人投资者资金。

国泰君安报告并称，该文实施后，对出表业务较多的银行来说，其资本耗用、不良率可能会有所上升。尤其是对于拨备覆盖率、资本充足率指标贴近红线的个别银行来说，可能压力明显。但长期看，银行业监管指标趋于真实化，有利于更好地估值。

招商证券银行业分析师马鲲鹏亦表示，银行不能用本行理财资金承接本行的信贷资产收益权或提供回购承诺，这对现在银行的贷款收益权转让出表消额度，尤其是不良出表再用理财资金承接，有直接影响。

”一方面引导使用透明规范的资产证券化手段，另一方面，不良资产真实出表需求增加，利好AMC行业。“马鲲鹏称。

国泰君安报告预计，资产监管将穿透化。虽然新通知只针对信贷资产收益权转让业务，但监管取向确立，后续监管部门仍然会出台其他管理办法，覆盖其他出表渠道。然而跨监管部门的出表渠道，比如与基金、证券配合的渠道，则可能在监管协调改革后，加以覆盖。

银监会此前下发通知，资产公司收购银行业金融机构不良资产，不得设置任何显性或隐性的回购条款，不得违规进行利益输送，不得为银行金融机构规避资产质量监管提供通道。

2010年前后，国内银行业的不良资产率持续在低位徘徊。不过随着中国经济减速和结构转型，银行业尽管使出各种腾挪手段，其不良资产率仍在持续缓慢上升。

据中国银监会数据，截止去年底，商业银行不良贷款余额达12,744亿元人民币，连续16个季度反弹；不良贷款率则达1.67%，连续10个季度上升。

而部分上市银行一季报数据显示，今年3月末，工商银行(601398.SS) 、中国银行(601988.SS) 拨备覆盖率分别为141.21%和149.07%，比上年末分别下降15.13和4.23个百分点，低于银监会150%的监管指标红线。此外，建设银行(601939.SS) ，交通银行(601328.SS) ，民生银行(600016.SS) 拨备覆盖率也已经逼近了150%，分别为151.71%，151.24%和152.13%。（完）