三季末中国首批五家试点民营银行平均不良贷款率0.54%--银监会

路透北京/上海12月9日 - 中国银监会公布数据显示，截至三季度末，首批试点五家民营银行资产总额1,329亿元人民币，各项贷款余额611亿元，各项存款余额428亿元，平均不良贷款率0.54%，整体运行审慎稳健。

银监会城市银行部主任凌敢在周四召开的银行业例行新闻发布会上表示，民营银行的批设，不是简单的增加机构数量，而是要增加金融服务的有效供给。民营银行要用新的体制机制、商业模式、技术手段，解决传统金融机构不能或不愿解决的问题，填补金融服务空白点，有效缓解“融资贵、融资难”等突出问题。

他并称，在监管方面，一是要充分总结民间资本入股银行业金融机构的历史经验和教训，加强对关联交易、股权管理和大额风险暴露等重点领域监管；二是加快相关金融创新的制度研究与机制完善，结合各家民营银行发展实际，注重分类监管的灵活性。

数据显示，截至三季度末，民营银行小微企业贷款户均余额约45万元；个人经营性贷款户均余额约1.15万元，个人消费性贷款户均余额约0.79万元，均明显低于银行业平均水平，有效降低了融资门槛。

具体到五家试点民营银行的经营业绩来看，截至11月末，深圳前海微众银行的“微粒贷”累计发放贷款总额超1,600亿元，笔均放款约8,000元；上海华瑞银行资产规模突破300亿元，不良资产持续保持为零。

天津金城银行各项贷款余额50亿元，其中中小微企业信贷占比超过80%，净利润超1亿元；温州民商银行贷款余额22.9亿元，不良贷款为零。截至10月末，浙江网商银行服务小微企业的数量突破200万家，户均贷款额为1.5万元。

截至目前，银监会共批准筹建11家民营银行，其中六家获批开业。凌敢表示，下一步将按照“成熟一家、设立一家、不一哄而起”的原则积极稳妥推动民营银行常态化发展工作有序向前。（完）