中国银监会摸底城商行表外业务风险 重点关注非保本理财投向--消息

路透上海3月30日 - 中国城商行表外业务的风险正受到监管层的关注。两位消息人士周四透露，银监会正在调研摸底城商行表外业务开展情况，重点关注非保本理财业务中固收类、非标类和权益类等业务的主要投向，以及非标投资和结构化产品劣后级投资的潜在风险。

消息人士引述相关通知称，银监会要求城商行上报表外业务规模和结构变化以及大力拓展表外业务的原因，包括但不限于担保类和承诺类、非保本理财业务、委托贷款业务和委托投资业务开展情况，以及潜在的风险点。

“表外和投资业务的快速发展，实际上意味着隐藏的信贷风险，会影响金融安全。”一位消息人士称，今年是风险监管年，银监会此举主要也是为防范风险，并为提出适当的监管措施做准备。

针对非保本理财业务，是次摸底关注业务总体规模和品种结构变化及原因，重点关注非标债权的投资规模以及主要方向，如地方政府融资平台、基础设施投资、房地产或两高一剩行业(高污染、高能耗和产能过剩行业）投资规模占比等；投资标的中是否包含结构化产品的劣后级资产以及是否包含各类产业基金等。

委托贷款和委托投资业务则需要重点关注相关业务资金来源，受托人与受托行之间是否存在流动性安排或者其他协议安排，是否发生违约事件等。

银监会并调研城商行利用自有资金和理财资金开展的委外业务，要求上报委外业务的决策流程以及收益实现情况，对委托人的投后管理跟踪措施，及风险隔离手段等。

路透已就上述消息联系银监会，但暂未获得其评论。

有资深银行人士指出，最近MPA（宏观审慎评估）去杠杆有点凶猛，可以类比当年的股市去杠杆。若持续下去可能会发生局部金融危机，最近也已经有一些企业倒闭事件发生。

“若监管机构在没有全盘数据的情况下野蛮去杠杆，会出事，所以调研目的之一也是为了更全面摸清风险情况。”该人士称。

银监会主席郭树清在今年全国两会新闻发布会上就指出，针对近年来银行非信贷资产快速增长及表外业务的不断扩大，总的趋势是要把该纳入表内的业务纳入表内，这是一个基本的审慎的原则。

针对不断膨胀的银行表外业务，银监会已于去年11月发布《商业银行表外业务风险管理指引》，强调商业银行要按照全覆盖、分类管理、实质重于形式、内控优先、信息透明的原则，规范开展表外业务，并加强外部监管。

根据银监会的定义，表外业务是指商业银行从事的，按照现行的会计准则不计入资产负债表内，不形成现实资产负债，但能够引起当期损益变动的业务，可分为担保承诺类、代理投融资服务类、中介服务类、其他类等。（完）