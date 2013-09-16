尚福林：严控银行业整体杠杆水平

万家文化与龙薇传媒终止股份转让 因交易存在无法预测法律风险
路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京9月16日 - 中国银行业监督管理委员会主席尚福林周一表示，将审慎推进金融产品创新，其中银行理财本质属于债权类直接融资业务，可建立专营机制，严禁利润分成和“脱实向虚”。
银监会网站刊登他的讲话并称，要严格控制银行业整体杠杆水平和总体风险水平，加强表内表外业务的内外并表。
“一些表外创新业务已经与存贷款‘互联互通’，需要对信贷类业务、理财类业务、代理类业务和有价证券投资类业务实行‘栅栏’防护，并鼓励在‘栅栏’内积极创新，”尚福林称。
针对银行理财出现的种种乱象，他表示，银行理财业务本质上是受投资人委托而开展的债权类直接融资业务，可建立专营机制，主要赚取管理费，严禁利润分成和风险兜底，严禁脱实向虚。
“要做好与信贷、理财、投资等业务的‘栅栏’隔离，严禁‘飞单’销售，严格收费管理，”他称。
尚福林并表示，要推进风险全口径并表，加强母子公司的上下并表以及表内表外业务的内外并表；同时还要推进风险全方位管理，严格控制整体杠杆水平和总体风险水平。
“有些关联交易可能带来风险的隐匿和传染，甚至出现‘蚂蚁拖死大象’的现象，”他说，“这种情况下，仅仅关注某一单点、某一条线的风险管理模式，已经很难适应形势发展，...要从单点、单线管理向立体综合管理转变。”（完）
欲览详情，请点击银监会网站 here
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透北京4月1日 - 中国浙江万好万家文化股份有限公司周六公告称，经友好协商，公司第一大股东万家集团与西藏龙薇文化传媒有限公司决定终止股份转让事项，并签署了解除协议。因龙薇传媒认为万家文化正被证监会立案调查，结果无法预知，交易存在无法预测法律风险。
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。