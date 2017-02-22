中国银监会称上年末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载

路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。