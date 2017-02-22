中国银监会称上年末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%

银监会对房地产信托业务系例行检查 非发布监管政策--报载
路透北京5月25日 - 新华社旗下的经济参考报周四报导称，针对市场关于银监会发文重点检查信托违规拿地业务的消息，银监会相关负责人表示，银监会近日印发检查要点是仅用于指导具体检查项目，并非发布监管政策。
路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。
银监会网站发布的新闻稿显示，截至上年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.02个百分点。
同时，商业银行正常贷款余额85.2万亿元，其中正常类贷款余额81.8万亿元，关注类贷款余额3.4万亿元。
此外，银行利润增速有所回升：2016年商业银行累计实现净利润16,490亿元，同比增长3.54%，增速同比上升1.11个百分点。（完）
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
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路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京5月25日 - 中国股市沪综指周三微收升0.07%。沪深证交所融资融券余额当日减少7.5亿元人民币，连续四日下跌；两市两融余额为8,756.1亿元，续创近四个月新低。