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中国财经 | 2017年 2月 22日 星期三 12:57 BJT

中国银监会称上年末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%

路透北京2月22日 - 中国银监会周三称，2016年四季度末商业银行加权平均核心一级资本充足率10.75%，较上季末下降0.08个百分点；加权平均一级资本充足率为11.25%，较上季末下降0.05个百分点。

银监会网站发布的新闻稿显示，截至上年末，商业银行不良贷款余额15,123亿元，较上季末增加183亿元；商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.02个百分点。

同时，商业银行正常贷款余额85.2万亿元，其中正常类贷款余额81.8万亿元，关注类贷款余额3.4万亿元。

此外，银行利润增速有所回升：2016年商业银行累计实现净利润16,490亿元，同比增长3.54%，增速同比上升1.11个百分点。（完）

参看详情，请点击银监会网站 here

(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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