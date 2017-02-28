中国银监会正制定打击逃废债通知 多部委将联手建立打逃机制--报载

路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布

报导并称，待条件成熟，中国银协拟商请银监会、发改委、人民银行等部门将尝试建立联席会议或共同打逃机制，精准打击逃废债。

“近两年高层对逃废债的批示频率陡增，银监会主要负责人在多次内部讲话中就点题逃废债，要求银行配合有关部门加大对恶意逃废债行为的打击力度。”报导援引知情人士称。

同时，身兼中国银协会长的中行董事长田国立也曾明确指出，银行业协会不同时期有不同的工作重点，现在的工作重点是保护银行债权，打击逃废债。

今年初中国银行业协会上报一批银行胜诉但未获执行的企业逃废债案件130多件，涉案标的总计金额接近150亿元人民币。而据专业人士估计，自2013年至今，仅中国银协内部通报的700多家逃废债企业就至少导致银行损失上千亿元。

据中国银协首席法律顾问卜祥瑞介绍，逃废债的一大方式就是假借破产重组或者清算“洗掉”债务，表面一切合法；另一种典型方式是“先刑后民”，即有些企业法人举报银行行长受贿，进而以此否认贷款合同的有效性；另外，转移资产是逃废债务的又一大路径。

银监会公布的数据显示，至2016年年底，中国商业银行不良贷款余额为1.51万亿元，不良率1.74%，关注类贷款余额3.4万亿元。据估计，关注类贷款中有部分实际已违约，但通过各种方式“化解”了约5000亿元。

**围剿逃废债态势已然形成**

逃废债标准难以界定是此前打击逃废债的最大难点。上证报导指出，该问题有望取得进展，新近的消息是，高层已批示责令有关部门研究逃废债界定标准问题，多部门联手打击逃废债行动也已提上日程。

中国银协官方消息显示，2017年中国银协拟在全国范围内开展为期一年的“依法保护银行债权、打击逃废银行债务”专项活动，根据计划，中国银协将于2017年上半年完成逃废债专项调研，向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告。

待条件成熟时，中国银协还拟商请银监会、发改委、人民银行等部门支持银行业协会实施“打击逃废银行债务、依法保护银行债权”专项活动，尝试建立联席会议或共同打逃机制，精准打击逃废债。

此外，发改委正拟制定关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知，有望于一季度公布。

根据该通知，涉金融失信人名单管理是指将金融活动过程中违反法律法规且情节严重的金融活动主体列入涉金融失信人名单，并由相关部门依据所适用的法律法规对其实施联合惩戒，向社会公示。 通知初步拟定的惩戒措施包括市场禁入、限制参加政府采购、限制补贴性资金支持等，发改委将负责在信用中国网站设立涉金融失信人名单管理专栏，及时更新信息。

另外，银监会法规部正在制订打击逃废债的通知，中国银协也在制订中国银行业失信人信息管理办法，多路阻击逃废债态势已然形成。（完）