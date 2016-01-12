中国银监会和中债登指导银行降理财产品收益 控规模防风险--消息（更新版）

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路透北京/上海1月12日 - 五位消息人士周二透露，中国银监会和中央国债登记结算公司近日非正式指导银行降低理财产品收益率，以控规模防风险。

一位了解情况的消息人士表示，上周中债登召开培训会议，主要讲的是控规模防风险和降收益，但只是例行讲话，也不是硬性的窗口指导。今年的主体去杠杆，降低理财产品收益实际上是要限制规模。

“银监会和中债登借理财登记系统上线培训的名义召集商业银行，并在培训中进行了口头指导，提出了‘防风险、控规模、降收益’；去年银监会也提示过控规模和防风险，但是‘降收益’还是第一次提，比以前更直接。”另一位消息人士称。

路透暂未联络到银监会对上述消息予以评论；中债登则暂未立即置评。

银监会最新数据显示，去年新增理财资金8.5万亿元人民币。而据第三方理财研究机构--普益财富数据，2015年，352家银行累计发行面向个人投资者的人民币封闭式理财产品共82,275款；根据已有数据推算，2015年银行理财存续规模保守估计将突破20万亿。

此前多位资管行业人士对路透表示，无风险收益下降加上去年股市巨震引致“资产荒”，但基于规模导向和市场份额考虑，资管行业仍苦苦维持对客户零售端(负债端)的收益。

“谁也不敢先降收益，那等于是自己认输了。”一位股份行资管人士指出，虽然成本端收益率压力大，但是谁先降低收益，就会影响理财资产规模，以及行业竞争地位。

一位知名券商银行业分析师称，银行因为资产规模考核压力，自己不想主动先把成本降下来；这次监管层从上面指导整个行业行动，其实银行还是乐见的，对整个社会的融资成本也有帮助。

多位商业银行资管人士表示，今年在考虑负债端成本慢慢往下降，控制住规模不要涨太快；负债成本已渐渐跟随资产端收益率在下行，银监会希望加快这个进程。另有股份行消息人士透露，昨天收到的通知，新的起息产品已经开始降了。

**“囚徒困境”待观察**

对于此次口头指导，了解情况消息人士表示，其实机构也熬不住了，希望借这次指导的机会把理财的负债成本降下来。

由于竞争和考核指标压力，商业银行更希望竞争对手先动作或者大家一起动作，这次银监会对整个行业的指导也可以说给各家银行资管部门一个“台阶”；但因银监会和中债登是借培训期间进行口头倡议，银行执行的效果还有待观察。

“因为主要是口头的，不知道效果如何，还要看各家的执行情况，这是个‘囚徒困境’，各家银行也担心光是自己降收益率还是便宜了别人。”一城商行资管部门人士称，其实之前银行理财收益率已被动下行，但都是大行先降一点，小行再跟着走。

“别人降我们就降，我们只能跟随；但是普遍预期无风险利率还要降，资产收益率肯定不行。”一位股份制银行资管部人士坦言。

监管层此次口头训话的力度还未可知，但理财收益规模在“资产荒”的逆周期下仍快速增长背后的风险已不容忽视。上述股份行资管人士指出，现在市场上资产端收益降得比较低，但是负债成本没有同步下行；此外，资产收益还要支付销售托管等环节的费用，更增加了压力。

他称，银行理财资金必须得配置相当一部分低风险的流动性资产，比如一半要投AA以上的债券等，而这部分资产收益已经非常低；剩下的资金就冲收益，投资非标资产等，然而过去传统意义的非标资产已纷纷转至表内或者收益率下行得厉害，能够对冲收益的非标资产风险都会比较高。

路透此前曾分析认为，由于“钱多、好资产少”渐成常态，国内市场无风险利率正在降低，理财产品预期收益率也在下降，今年资金再配置压力将有增无减。

另据《中国银行业理财市场年度报告(2014)》，2014年末银行理财资金余额达15.02万亿元，同比增长46.68%；全年日均理财余额13.75万亿元，同比增长43.38%。（完）