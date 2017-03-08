中国银监会副主席称银行系债转股实施机构预计上半年批设

路透上海3月8日 - 中国银监会副主席王兆星表示，银行设立债转股实施机构的申请已经上报国务院，预计上半年能批设；同时，目前债转股实施机构设立的基本原则也已设定，相关规则马上出台。

目前五大国有银行均已申报设立债转股实施机构，但股份制银行等中小金融机构仍未申报。上海证券报周三引述他在全国人大和政协两会间隙表态称，除了五大行，目前也有其他银行有意发起设立债转股实施机构。

“没有严格限制只有五大行可以设立债转股实施机构，只是五大行承担的任务重，先走一步。下一步，如中小银行有需要，银监会也会按照相关原则支持其设立实施机构。”他说。

对于未来是否将不良资产处置纳入债转股实施机构业务范围的问题，王兆星表示，未来债转股实施机构可以做债转股以及相配套的业务，其业务范畴大类上属于不良资产处置，为资产管理公司，但主要还是做债转股，且债转股实施机构要优先做其他银行的债转股。

除了实施机构业务范围，银行关注的另一个重点是债转股对资本的占用。王兆星称，银监会正在根据国际标准，抓紧研究债转股风险权重的测算。

根据《商业银行资本管理办法》，银行持有工商企业股权投资的风险权重为400%-1250%。银行普遍反映，如果以此核定风险权重，对银行资本消耗过大，也会影响银行实施债转股的积极性。（完）