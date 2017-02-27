恒大人寿因短炒股票影响恶劣 被禁投资股票一年--保监会

路透上海2月27日 - 中国保监会网站近日刊登处罚决定，中国恒大集团(3333.HK)旗下的恒大人寿因短线炒作股票且影响恶劣，被保监会处以禁止股票投资一年的处罚，恒大人寿两位高管亦被处以不同期限的行业禁入处罚。

保监会指出，2016年1-11月，恒大人寿未按照保险资金委托投资管理要求开展股票投资，股票投资交易笔数2,480笔，股票平均持有期73天，其中9月下旬至11月上旬短期炒作相关股票造成恶劣社会影响。

保监会认定，时任恒大人寿董事会秘书、副总经理刘浩，时任恒大人寿投资管理中心股票投资部总经理吕海龙对上述违法行为负有直接责任。保监会给予刘浩禁止进入保险业五年的处罚，给予吕海龙禁止进入保险业三年的处罚。

此外，保监会还宣布，对该公司采取下调权益类资产投资比例上限至20%、责令撤换另两名相关责任人、责令就有关问题进行整改等三项监管措施。

保监会指出，保监会始终将防范保险资金运用风险放在监管工作的重要位置，督促保险机构开展价值投资、长期投资和稳健投资。保监会将继续牢牢把握保险资金运用改革发展的总体方向，加大制度规范以及风险防范相关工作力度，引导保险资金更好地服务主业和社会经济发展。

保监会近日接连对曾在股市上非常活跃的保险公司开出罚单。除恒大人寿外，前海人寿因存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，前海人寿董事长姚振华被处以撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚，前海人寿被罚款50万元人民币。（完）