加强监管协调降低金融风险 严查银行监管政策执行力--中国银监会（更新版）

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路透北京4月7日 - 中国银监会官员周五称，银监会将主动参与并自觉服务于监管协调，以降低金融产品交叉交易导致的风险；金融风险今年将得到很好的改善，监管套利也会得到有效遏制。

银监会主席助理杨家才在新闻发布会上并指出，今年将在制度建设、新设机构股东及股权、现场风险等方面加强监管；并严查银行业金融机构对宏观和监管政策执行力。

“金融产品交叉交易带来的风险其主要问题是协调不够，机构综合经营与分业监管并存，有必要强化监管协调，银监会主动参与，自觉服务于监管协调。”他称。

他并指出，在金融监管上要统一基调、统一口径，使得银行业的监管政策与保险、证券、支付等领域的监管政策之间，以及监管政策与货币政策、财政政策、产业政策达到最优协同；跨市场、跨行业、跨地区的金融风险今年将得到很好的改善，有效遏制监管套利。

“银监会落实穿透原则，坚决杜绝监管套利以及从违规中获利。”银监会法规部主任刘福寿在发布会上称。

在强化监管方面，杨家才强调进行“源头管理”，即对新设机构从股东、股权开始监管，针对股东的资质、动机、资金来源进行监管。

银监会现场检查局巡视员王朝弟并补充到，还将围绕“三去一降一补”和僵尸企业重组，严查银行业金融机构对宏观和监管政策执行力；严查违法违规经营，守住合规经营底线。

刘福寿透露，3月29日银监会针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元。

此次处罚共惩处17家银行业机构，包括信达资产管理公司、平安银行、恒丰银行、华夏银行以及作为信达资产管理公司交易对手的招商银行、民生银行、交通银行等机构。

同时，银监会正大力整治“三套利”“四不当”行为：其中，“三套利”即监管套利、空转套利、关联套利；“四不当”即不当展业、不当交易、不当激励、不当收费。

杨家才并透露，关于银行业防控金融风险的指导意见已在印制过程中，对重点风险制定了行动方案并实行“一险一策”。

**多举服务实体经济**

银监会并表示，银行业金融机构应积极稳妥开展市场化债转股，稳妥有序推进投贷联动试点，深入实施差异化信贷政策和债权人委员会制度，并多种渠道盘活信贷资源，加快处置不良资产。

“（银行）与相关市场主体自主协商确定转股对象、转股债权以及转股价格和条件，确保银行债权洁净转让、真实出售，有效实现风险隔离。”银监会有关部门负责人在答记者问中称，“要加强与地方政府协作，拓宽企业兼并重组融资渠道，积极运用重组、追偿、核销、转让等多种手段，加快处置不良资产。”

银监会近日印发《关于提升银行业服务实体经济质效的指导意见》指出，中国银行业要查纠参与方过多、结构复杂、链条过长、导致资金脱实向虚的交易业务，确保金融资源流向实体经济。

意见还指出，中国银行业金融机构应进一步推进民间资本进入银行业，有序推进民营银行设立，继续支持符合条件的民间资本发起设立消费金融公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司和参与发起设立村镇银行，推动完善银行业金融机构股东管理制度等。

“探索股权、收益权、应收账款以及其他合规财产权利质押融资，促进激发社会领域投资活力。”上述负责人称。

此外，中国银监会还指出，银行业要加大逃废债打击力度，完善多方合作的増信和风险分担机制。（完）