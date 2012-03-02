银监会：切实化解地方平台贷款风险

路透北京3月2日电---中国巨额地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期.为切实化解风险,中国银监会明确,今年地方平台贷风险监管的指导思想是,遵循"政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信"的原则.

椐此政策导向,银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活.这同时也确认了路透2月中旬援引消息人士的报导.

新华社周四晚间报导援引银监会并称,对地方平台贷款要在原有"名单制"管理的基础上,对全口径融资平台(包含退出类平台)按"支持类、维持类、压缩类"进行信贷分类.

"以缓释风险为目标,以降旧控新为重点,以提高现金流覆盖率为抓手,有效防范平台贷款风险."银监会称.

银监会表示,对平台贷款的风险监管工作要坚持化解即期风险与建设风险管控长效机制相结合,坚持处置存量风险与控制新增贷款相结合,坚持加强分类管理与把控退出风险相结合.

此外,要根据现金流覆盖程度及项目建成达产等情况,采取分类处置措施,切实缓释存量贷款风险;按照"保在建、压重建、控新建"的要求,严格准入标准,严格把握贷款投向,优先保证重点在建项目需求.

同时,严格新增贷款条件,确保达到现金流覆盖、抵押担保、存量贷款整改和还款资金落实等方面的要求;以现金流覆盖率为抓手,严格把握平台退出条件,强化退出类平台贷款的风险管控.

中国审计署去年披露,地方政府性债务余额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.(完)

--发稿 谢衡; 审校 乔艳红

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