中国继续差别化信贷政策 对房价过热城市采取审慎政策--银监会官员

路透北京3月18日 - 针对目前过热的房地产市场，中国银监会副主席王兆星周六表示，下一步将继续采取差别化的信贷政策，对部分房价过热的城市，要采取审慎的房贷政策；对部分有去库存需求的三四线城市，还会给予必要的信贷支持。

他在2017中国发展高层论坛上表示，对基本的刚性住房需求、改善性住房需求、包括城镇化过程中产生的住房需要，都需要支持；对于投机性的、炒房的需要则不予支持。目前为止银行各项指标都非常稳健，业务增长，盈利、资产质量都非常稳定。

“（不良贷款）现在还不能说已经到了开始下降，应该处于一种趋稳状态。 ”他说。

他并称，原来东南部分地区的不良贷款率很高，现在开始稳定甚至出现了下降的趋势，且银行也加强了风险控制，对新增不良贷款控制的很好，对已形成的不良贷款采取了多种手段进行处理，现在核销力度也在加大，中国银行业不良贷款的风险还是可控的。

近期部分城市进一步加大楼市调控力度。北京周五宣布，实施“认房又认贷”升级限贷措施，并调高二套房首付比例，暂停发放25年以上个人房贷。广州、长沙、石家庄等亦出台措施进一步加码调控楼市。（完）