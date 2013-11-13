银监会：三季度商业银行不良贷款再现“双升”

西王特钢称母公司财务状况不受齐星集团影响 风险敞口近9亿元
路透香港4月3日 - 西王特钢称，母公司西王集团资金来源充足，财务状况不受齐星集团影响，相关的风险敞口近9亿元人民币。
* 三季度的不良贷款又现“双升”
* 不良贷款余额已连续八个季度呈回升态势
* 资本充足率环比有所下降
* 一级资本充足率环比上升
路透北京11月13日 -中国商业银行的不良贷款率在今年二季度持稳之后，三季度不良贷款又现“双升”。中国银监会最新公布的数据显示，截止9月末，商业银行的不良贷款余额和不良贷款率均持续反弹，而资本充足率环比则有所下降。
周三银监会网站发布最新统计数据，截止三季度末，商业银行的不良贷款余额为5,636亿元人民币，不良贷款率为0.97%。而6月末时，这两个数据分别为5,395亿元和0.96%。
从银监会公布的数据可以看出，商业银行的不良贷款余额已经连续八个季度呈回升态势。
同期，商业银行的资本充足率为12.18%，低于6月末的12.24%；不过，一级资本充足率由6月末的9.85%提升至9月末的9.87%。
中国银监会主席尚福林此前称，要做好应对不良资产上升工作，积极联系财税部门，扩大不良贷款自主核销权，及时核销不良贷款。探索打包转让等市场化不良资产处置手段，多渠道化解产能严重过剩行业不良贷款，确保不积累新的风险。
1-9月商业银行累计实现净利润11,216亿元人民币；截止三季度末，拨备覆盖率为287.03%，人民币超额备付金率为2.45%。
银监会公布的数据并显示，截止三季度末，银行业金融机构的总资产达147万亿元，比上年同期增长14.35%；而总负债为137.2万亿元，比上年同期增长14.09%。（完）
欲了解更多详情，请点选银监会网站 here
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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