银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研--消息（更新版）

* 银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研

* 银监会要求进一步做好大宗商品贸易融资风险防范工作

* 银行将明显收紧铁矿石贸易融资

* 钢铁业希望银行信贷能够有保有压

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路透北京4月28日 -今年以来中国钢铁全行业亏损，融资难题已成为该行业最严峻考验。而为全面掌握进口铁矿石贸易融资情况，防范相关风险，中国银监会正在开展进口铁矿石贸易融资情况的快速调研。

三位消息人士周一表示，银监会已下发有关通知称，要求各有关银监局对所辖区域进口铁矿石贸易融资的情况认真分析。包括是否存在虚假贸易套利情况，已采取的风险防范措施，下一步拟开展的工作，以及相关政策建议等。

“银监会要求有关银监局密切跟踪分析宏观经济形势，进一步做好大宗商品贸易融资风险防范有关工作。”一位了解情况的消息人士说。

中国银监会并要求有关银监局将对贸易融资调研的分析报告于4月30日前上报银监会，银监会将择机赴部分银监局实地调研。

”我们4月初已经开始对包括铁矿石在内的所有大宗商品贸易融资开始风险摸底了，不止查了铁矿石，准备按要求月底上报清查结果，去年银监会就已出过相似规范钢贸和铜融资的文。”一家国有大行风险管理部人士称。

铁矿石融资是去年底继铜融资后兴起的又一种大宗商品贸易融资方式。今年首季度国民经济增速放缓，钢材消费属于淡季，但铁矿石进口规模却不断创新高。

“在铁矿石和铜贸易领域，贸易量和库存量超过了正常经营需要。目前的实际情况是，这些领域的融资与实体经济的需求关系不大，却和短期市场利率的波动性相关度较高，更大的进口需求来自于套利资本的融资套现。”另一家国有大行资金部的人士说。

中国钢铁工业协会副会长张长富周一称，今年第一季度是进入新世纪以来钢铁行业最困难的一季度。钢铁产量仍然增长，库存大幅上升，钢材市场供大于求的形势更加严峻，造成钢材价格持续下滑，全行业处于严重亏损的状态。

**银行将收紧铁矿石贸易融资**

多位国有商业银行的人士表示，因此前钢贸违约、铜融资等问题的暴露，今年以来各家国有大行在大宗商品贸易融资方面，做法已经相对比较谨慎。

“业界也有传闻‘五一’后铁矿石贸易信用证的保证金会上浮更高，如果这个规定真的出来后，各银行就会控制比较狠。如果调研结果出来，显示铁矿石融资数额较大，不排除更严格的监管政策出台。”上述国有大行风险管理部人士称。

另一家国有大行资金部的人士亦表示，可以判断未来银行对铁矿石贸易的融资支持将明显减少。“如果（铁矿石）价格大幅下跌，银行的风险就比较大了。”

实际上，今年以来铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI出现明显下滑，年内跌幅最大逾20%。如果未来贸易融资继续助推中国铁矿石进口膨胀，一旦这种套利模式难以为继，巨量的库存就会对铁矿石价格造成进一步的巨大冲击。

研究公司钢之家跟踪的数据显示，截至4月25日一周，铁矿石库存较前一周增长1.4%，至历史新高1.0955亿吨。

而受此消息影响，境内铁矿石期货周一大幅下挫，大连商品交易所铁矿石期货主力合约收挫4.52%至每吨760元。

不过，值得注意的是，银监会的通知中就有关报送联系人名单的上报截止日期写成了“2013年4月30日”，这令市场相关各方颇为困惑。

“会里行文错误常见，不奇怪，特别是这种便函。”另一位接近监管层的业内人士说。

中国银监会对此不予置评。

中国钢铁行业的高层指出，2014年的钢铁业融资难度凸显，随着中央政府结构调整步伐加快，银行对钢铁业产业链收紧贷款和贸易信用证等措施是可以预见的，也是正在进行的，预计未来将有更多钢铁企业因资金链问题而出现停产倒闭的现象。

对此，中钢协表示，希望银行系统对钢铁企业采取有保有压的信贷政策，对符合产业发展政策、产品有市场、规范运作的钢铁企业应在信贷上继续给予支持。（完）

(发稿 路透中文新闻; 审校 杨淑祯)

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