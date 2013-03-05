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中国财经 | 2013年 3月 5日 星期二 09:46 BJT

银监会：1月银行业总资产达132.5万亿元 同比增18.7%

路透北京3月5日 - 中国银监会近期公布数据显示，今年1月银行业金融机构总资产达132.5万亿元人民币，比上年同期增长18.7%。其中，大型商业银行增速为10.7%，远低于中小银行。

银监会数据并显示，今年1月银行业金融机构总负债达123.6万亿元，比上年同期增长18.7%。

从银行业金融机构分类来看，同期，大型商业银行总资产达58.04万亿元，比上年同期增长10.7%，占银行业金融机构比例达43.8%；大型商业银行总负债54.04万亿元，比上年同期增长10.3%。

股份制商业银行方面，2013年1月资产规模增幅最快，总资产达23.78万亿元，同比增长32.9%，占银行业金融机构比例为18.0%；股份制商业银行总负债达22.44万亿元，同比增长33.6%，占银行业金融机构比例为18.1%。

城市商业银行总资产达12.28万亿元，同比增长27.3%；总负债达11.45万亿元，同比增长27.8%。（完）

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)

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