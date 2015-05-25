中国银监会主席称不良贷款快速增长态势将持续一段时间--消息

路透北京5月25日 - 多位消息人士周一对路透表示，中国银监会主席尚福林预计银行不良贷款快速增长的态势还将持续一段时期；其中，地方融资平台潜在信用风险较为突出，而房地产市场调整致该领域金融风险上升。

消息人士引述尚福林在本月初召开的经济金融形势分析会上讲话称，一季度银行新增不良贷款已达去年全年增量的56%；部分行业和地区持续承压，不良贷款加速暴露。信用风险扩散蔓延有所加快。房地产市场的调整可能造成部分房地产抵押品价值缩水。

他并指出，地方政府融资平台潜在信用风险较为突出，在平台贷款中，以土地抵押或土地收益权质押的贷款余额比重超过三成；部分地区，特别是中西部地区因土地出让收入下滑，面临较大偿债压力。

尚福林要求，各银行业金融机构要积极配合地方政府进行债务甄别认定，分类处置存量债务。由地方政府“承担偿还责任”的债务，要督促地方政府足额纳入预算管理；对地方政府“或有债务”，一旦发现平台偿债能力出现问题，要第一时间与政府沟通，将其转化为现实债务，并纳入预算管理。

他同时指出，要加强房企资金链断裂风险防范。根据项目的实际进展情况和现金回流情况，在确保贷款分类科学准确的前提下，允许对房地产开发贷款适当展期。

对于非标债权，尚福林表示，非标债权业务总体规模仍在扩大，而非标债权业务因资本和拨备计提不足，期限错配程度较高，风险脆弱性较大。

路透就此事联系中国银监会，但暂未获得其评论。

中国银监会此前公布，今年一季度末商业银行信用风险继续上升。一季度末，商业银行不良贷款余额9,825亿元人民币，较上季末增加1,399亿元；商业银行不良贷款率1.39%，较上季末上升0.15个百分点。不过，银行业信贷资产质量总体可控，资产减值准备较为充足。（完）

(发稿 李铮/李贺；审校 林高丽)

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