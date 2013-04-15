银监会出台地方平台贷风险管理新规（更新版）

* 银监会正式下文要求银行严控地方政府融资平台贷风险

* 文件较征求意见稿略有松动，重在执行

* 要求各银行控制地方平台贷总量，不得新增融资平台贷规模

* 现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷比例不高于去年

* 要求银行审慎持有融资平台债券，不得为平台债提供担保

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路透香港4月15日 - 中国9.3万亿地方融资平台贷款犹如堰塞湖让各方警惕。银行业的大管家--中国银监会延续了既往监管思路，日前正式下发2013年银行地方融资平台贷款风险监管的指导意见。据消息人士周一透露，该文件仍以“降旧控新”为重点，但较此前的征求意见稿已略有放松。

两位消息人士向路透表示，银监会已下发通知给各大银行、金融资产管理公司、农信社、信托公司等金融机构，要求各机构要以“控制总量、优化结构、隔离风险、明晰职责”为重点，继续推进地方融资平台贷的风险管控。明确要控制平台贷总量，不得新增平台贷款规模，并要求新发放平台贷款需满足现金流全覆盖等六大条件；同时首次警示金融机构应审慎持有融资平台债券。

“很多规定甚为严格而且很细，并新增了‘隔离风险’的监管政策，基本延续了既往的平台贷监管思路，看来是银监会要给近期对城镇化投资有冲动的商业银行勒紧了缰绳，但文件比意见稿已略有松动。”一位国有大行对公部人士称。

市场人士分析认为，持续对银行地方融资平台实施较为严峻的信贷监管，会迫使融资平台继续转向公开市场进行融资；此外，银监会强调的平台贷差异化信贷政策，也会让省级、省会城市融资平台面临相对宽松的融资环境。

银监会要求各家银行按“保在建、压重建、控新建”的要求继续总量控制，不得新增融资平台贷款规模。针对将到期的平台贷，对今年到期的融资平台贷要与融资平台、地方政府制定详细还款方案，并于5月30日上报方案，密切监测到期贷款风险，避免出现重大违约事件。

“对于现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台，各银行要确保其贷款占本行全部平台贷款的比例不高于上年水平，并采取措施逐步减少贷款发放。”消息人士称，监管层要求各家银行要实施平台层级差异化的管理。

而针对新增平台贷，银监会亦明确要求需满足现金流全覆盖、地方政府及所属事业单位、社会团体无直接或间接担保、融资平台存量贷款中需要财政偿还的部分已纳入地方财政预算管理、借款人需为本地融资平台、资本负债率低于80%等六大条件。

消息人士并表示，新发放的平台贷投向亦有严格控制，需投向给符合《公路法》的收费公路项目、国务院审批或核准通过且资本金到位的重大项目、已列入国土资源部名录的土地储备机构的土地储备贷款等五大方面。

路透已联系银监会新闻办，但其对上述正式文件是否已正式下发未予置评。

**较征求意见稿略有松动**

今年3月底，银监会下发了上述指导意见的征求意见稿，此次在具体条款上有所调整和略微松动。市场人士认为，具体条款的略微松动让监管政策预留了一定空间，执行将存在一定的灵活性。

如“融资平台贷款余额较2011年末不得增加”已修改成“不得新增融资平台贷款规模”；而在控制平台贷款占比上的“融资平台贷款占全部人民币贷款比重上不得超过本行2012年末的水平”条款则已取消。

此外，征求意见稿中“各银行要控制高资产负债率平台的贷款比例，对资产负债率高于70%的平台发放的贷款，在全部平台贷款中占比不得超过35%；对资产负债率高于80%的平台贷款，要逐步压缩，不得新增，确保其在全部平台贷款中占比不得超过15%”，正式文件已改为“各行在现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷占本行全部平台贷款的比例不高于上年水平。”

指导意见继续对融资平台贷款实施“总量控制”，严格新增贷款条件，整体上2013年政府融资平台将继续面临较为严峻的信贷融资环境，将迫使政府融资平台继续转向公开市场进行融资，城投债仍将保持较大发行规模。

其次，指导意见对不同行政级别融资平台实施的差异化信贷政策，对国家鼓励的项目继续进行信贷支持，这些差异化的政策将会令省级、省会城市融资平台，和从事保障房、公路和水利建设类融资平台，面临相对宽松的融资环境。

**隔离风险**

此外，该文件还明确提出“隔离风险”的监管思路--要求各银行和监管机构均要建立包括银行贷款、企业债券、中期票据、短期融资券、信托计划、理财产品等在内的全口径融资平台负债统计制度；同时要求各行要考虑平台总负债规模与其偿债能力的匹配程度。

去年底，财政部等四部委下发463号文件，抑制地方政府平台融资，并制止地方政府及其融资平台近期采用的违法违规融资行为。业内人士认为，银监会此次文件是延续并细化了上述监管思路，有利于降低政府融资平台风险集中在银行系统内。

监管层亦明确，各银行要将购买持有融资平台发行债券的审批权上收至总行，并不得为融资平台发行债券提供担保。市场人士指出，这是银监会首次警示金融机构应审慎持有融资平台债券。

截止2012年底，债券市场中存续的地方政府融资债券(企业债券和中期票据)规模达到1.63万亿元。中债资信高级分析师霍志辉认为，若2013年平台债券发行规模保持在2012年水平(7,700亿元)，考虑到今年到期的债券规模400亿元左右，到2013年底债市存续的地方政府融资平台债券规模将达到2.36万亿元。

霍志辉指出，从政策导向上看，银监会对融资平台分类监管的政策意图愈加明显，且通过对不同信用品质融资平台实施差异化信贷政策，将迫使地级市、县级市等融资平台寻求通过公开资本市场进行融资，这也将会加大债券市场信用风险。而随着地方政府融资平台债券规模的快速增长，个别累计发债规模较大、信用资质较低的融资平台信用风险将会加剧。

银监会亦表示，今年将分两次由各地银监局对银行平台贷款开展现场检查，并于今年7月31日和明年初上报检查结果，而银监会亦会于年中开展针对“退出类”平台合规性的检查。

中国银监会主席尚福林两会期间接受媒体采访时曾表示，目前中国地方融资平台贷款规模为9.3万亿元，两年只增长了2%，总量规模得到了控制。(完)

(记者 赵红梅；审校 张喜良)

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