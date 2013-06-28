银监会全口径统计地方平台融资 非信贷融资渠道隐患大

* 银监会发通知要求商业银行全口径统计地方政府平台融资

* 统计需囊括理财、企业债、中票、短融、信托计划等详情

* 地方融资平台多融资渠道已纳入监管视野

* 货币市场此波钱紧冲击，显示非信贷融资渠道隐患大

路透北京/香港6月28日 - 近年来中国地方政府平台除银行贷款以外，利用其他多种渠道融资，方式隐蔽性强、不易监管。消息人士援引中国银监会的最新文件称，银监会近日发布地方政府融资平台全口径统计通知，要求银行把包括理财产品、企业债、中期票据、短期融资券、信托计划等融资投入平台的情况全部上报。

了解情况的消息人士周五表示，银监会此次要求银行自二季度上报《地方政府融资平台全口径融资统计表》，囊括多种指标，这就代表着银监会开始采用新的全统计口径要求银行逐季统计融资数据，以便更清晰监测除贷款以外的融资渠道。

“新的统计口径要求新增‘银行理财资金投资平台情况’统计指标，包括通过各种形式直接投资于融资平台的余额进行统计，包括直接投资、通过购买信托计划或证券、保险、基金、资产管理公司等资管计划间接投向融资平台的投资余额。”消息人士对路透表示。

“银监会要求更为细化，统计指标还有‘债券类’、‘非标准化债权资产类’、‘股权类’等具体指标。这两年地方政府银行贷款以外的融资方式隐蔽性强，不易监管，现在监管口子正在收紧。”一位银行资深人士表示，特别是股权的纳入，显示出监管层已经意识到目前给地方政府融资的各类股权基金本质都是“名股实债” 的债权融资。

路透就上述消息暂未获得银监会官方回复。

银监会上述文件于上周五(21日)下发，显然意在摸清地方政府融资中“影子银行”的真实情况。而上周正是中国货币市场流动性紧张的高峰，央行当时态度坚决不出手“放水”，剑指部分金融机构杠杆过高，影子银行融资规模过大。

今年3月，银监会下发加强地方政府融资平台贷款风险监管的指导意见征求意见，随后正式文件下发，要求银行严控地方政府融资平台贷风险，控制平台贷总量，不得新增融资平台贷规模；现金流覆盖率低于100%或资产负债率高于80%的融资平台贷比例不高于去年；并且要求银行审慎持有融资平台债券，不得为平台债提供担保。

消息人士并称，银行理财资金投资平台相关指标，仅有银行总行填报，信托公司和金融租赁公司不填报。

对贷款银行所持有的该平台债券余额方面，本次调整的统计范围也扩大为：填报银行业金融机构截止上报时点所持有的该平台发行的超级短期融资券、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、资产支持票据、资产支持证券等债券余额合计。

**地方平台非信贷融资渠道藏隐患大**

银行间市场的流动性风波渐趋平息，但6月季末等诸多效应冲击后的流动性水平和资金利率很难恢复到今年一季度和二季度中的宽松程度。业内人士认为，地方政府除银行贷款以外的融资方式不易监管且筹资成本普遍高于同期银行贷款利率，这其中隐藏极大风险。

周二，中国银监会办公厅副主任刘宏宇表示，今年银监会在五个领域对银行和金融领域风险进行重点监控、防控。第一个领域就是地方政府融资平台贷款，首要的措施是严格控制总量风险，基本的导向是“保在建、压重建，控新建”，严把新增贷款的准入标准；并优化存量平台贷款的结构。

“监管思路当然是‘隔离风险’，但（地方政府融资平台的）不同融资渠道之间的风险堵不堵得住...还要看具体的执行情况。”一位接近监管层的官员说。

是次新的统计制度下，银监会要求银行总行统计通过各种形式直接投资于地方融资平台的金额，如通过购买信托公司信托计划、证券公司、保险(行情 专区)公司、基金公司、资产管理公司等金融机构资产管理计划间接投向融资平台的投资余额，亦通过统计对银行曲线利用其他金融机构腾挪表内信贷给地方融资平台融资给予警示。

国海证券发布的报告显示，2012年中国城投债发行总规模为8,660亿元人民币，较2011年3,661亿元翻了两倍有余，预估13年城投债发行规模大致在1.1万亿至1.3万亿之间。

审计署数据亦可看出地方融资平台多条渠道融资乱象，审计抽查发现，2011年至2012年，有6个省本级和7个省会城市本级通过信托贷款、融资租赁、售后回租和发行理财产品等方式融资1，090.10亿元；12个省会城市本级和1个省本级通过BT和垫资施工方式实施196个建设项目，形成政府性债务1，060.18亿元；3个省本级和3个省会城市本级的部分单位违规集资30.59亿元，合计2，180.87亿元，占这些地区两年新举借债务总额的15.82%。审计结果指出，如BT融资年利率最高达20%、集资年利率最高达17.5%，蕴含新的风险隐患。

上月有媒体报导援引银监会主席尚福林近日在银监系统内部会议上表示，平台贷款到期时间较为集中，财政代偿压力较大。去年末地方政府融资平台贷款余额9.3万亿元人民币，已超过2012年地方本级财政收入1.5倍，如果加上通过债券、信托等渠道融资的债务规模，这一比率将更高。

(记者 曹巍浩/赵红梅/张胜男；审校 屈桂娟)

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