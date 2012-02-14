银监会将允许银行更灵活对地方融资平台贷进行展期--消息

中国巨额的地方融资平台贷款中逾半数将在未来三年内集中到期。多位消息人士周二表示中国银监会近日针对地方平台贷提出了''政策不变、深化整改、审慎退出、重在增信''的最新方针。根椐此政策导向，银行对地方政府融资平台贷款展期的条件或更为灵活。路透