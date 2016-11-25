中国银监会称10月末银行业总资产同比增16.5% 总负债同比增16.4%

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京11月25日 - 中国银监会周五公布数据称，10月末银行业金融机构资产总额219.6万亿元人民币，同比增长16.5%；负债总额202.47万亿元，同比增16.4%。
银监会网站显示，10月末商业银行总资产170.17万亿，同比增长16%；总负债157.33万亿，同比增长16%。
其中，大型商业银行总资产为80.32万亿，同比增长10.3%；总负债73.75万亿，同比增长10.2%。股份制银行总资产为41.18万亿，同比增长15.7%；总负债38.52万亿，同比增长15.6%。
银行业金融机构中，其他类金融机构的资产规模同比增速仍为最高，达到26.1%，其次为城市商业银行，同比增速为23.8%。
其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。（完）
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(发稿 马蓉；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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