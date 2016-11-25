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中国财经 | 2016年 11月 25日 星期五 15:58 BJT

中国银监会称10月末银行业总资产同比增16.5% 总负债同比增16.4%

路透北京11月25日 - 中国银监会周五公布数据称，10月末银行业金融机构资产总额219.6万亿元人民币，同比增长16.5%；负债总额202.47万亿元，同比增16.4%。

银监会网站显示，10月末商业银行总资产170.17万亿，同比增长16%；总负债157.33万亿，同比增长16%。

其中，大型商业银行总资产为80.32万亿，同比增长10.3%；总负债73.75万亿，同比增长10.2%。股份制银行总资产为41.18万亿，同比增长15.7%；总负债38.52万亿，同比增长15.6%。

银行业金融机构中，其他类金融机构的资产规模同比增速仍为最高，达到26.1%，其次为城市商业银行，同比增速为23.8%。

其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。（完）

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(发稿 马蓉；审校 林高丽)

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