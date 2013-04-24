银监会称今年将加强理财产品监管

辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透北京4月24日 - 中国银监会周三称，今年将加强对理财产品的监管，并严防地方融资平台贷款等方面的信用违约风险。
中国银监会在2012年报中称今年守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务。要严防信用违约风险，对平台贷款风险，继续执行“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”政策。
银监会表示，今年还要严控表外业务关联风险，严格监管理财产品设计、销售和资金投向；并严管外部风险传染。（完）
(发稿 谢衡；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
路透纽约4月10日 - 相关公司周一称，一家有中国政府背景的大型半导体投资基金的子公司同意以5.8亿美元现金，收购美国半导体测试公司Xcerra 。
路透上海4月11日 - 中国银监会近日针对票据违规操作、掩盖不良、规避监管、乱收费用、滥用通道、违背国家宏观调控政策等市场乱象，作出了25件行政处罚决定，罚款金额合计4,290万元人民币，共涉及17家银行业机构，包括平安银行和华夏银行。