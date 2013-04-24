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中国财经 | 2013年 4月 24日 星期三 11:36 BJT

银监会称今年将加强理财产品监管

路透北京4月24日 - 中国银监会周三称，今年将加强对理财产品的监管，并严防地方融资平台贷款等方面的信用违约风险。

中国银监会在2012年报中称今年守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务。要严防信用违约风险，对平台贷款风险，继续执行“总量控制、分类管理、区别对待、逐步化解”政策。

银监会表示，今年还要严控表外业务关联风险，严格监管理财产品设计、销售和资金投向；并严管外部风险传染。（完）

(发稿 谢衡；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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