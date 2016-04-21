中国银监会公布首批投贷联动试点 银行可设子公司投资科创企业（更新版）

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
（新增试点名单等）
路透北京4月21日 - 中国银监会、科技部、央行周四发布文件称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点，其中包括10家银行业金融机构和五个国家自主创新示范区。
银监会网站刊登的指导意见并显示，允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资；试点机构子公司应当以自有资金向科技创新创业进行股权投资。
在组织架构方面，意见称，还应同时设立科技金融专营机构，专司与科创企业股权投资相结合的信贷投放。
在控制风险方面，意见强调，应建立“防火墙”试点机构子公司投资单一科创企业的比例不超过其自有资金的10%；银行投资功能子公司应当与银行母公司实行机构隔离、资金隔离。
10家试点银行：国家开发银行、中国银行、恒丰银行、北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行和浦发硅谷银行
五个试点地区：北京中关村国家自主创新示范区、武汉东湖国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、天津滨海国家自主创新示范区和西安国家自主创新示范区
其中，国家开发银行、中国银行、恒丰银行等全国性银行可根据其分支机构设立情况在上述5个国家自主创新示范区开展试点；浦发硅谷银行可在现有机构和业务范围内开展试点；北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行可在设有机构的国家自主创新示范区开展试点。
路透此前独家获悉，中国银监会下发通知，支持具备条件的股份行探索开展投贷联动试点，并开展资产证券化、信贷资产转让等业务，提高资金流转速度。（完）
银监会指导意见参看 here
(发稿 马蓉; 审校 黄凯)
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