中国银监会公布首批投贷联动试点 银行可设子公司投资科创企业（更新版）

（新增试点名单等）

路透北京4月21日 - 中国银监会、科技部、央行周四发布文件称，为支持银行业金融机构加大创新力度，将在部分银行和部分国家自主创新示范区开展投贷联动第一批试点，其中包括10家银行业金融机构和五个国家自主创新示范区。

银监会网站刊登的指导意见并显示，允许试点银行设立投资功能子公司进行股权投资；试点机构子公司应当以自有资金向科技创新创业进行股权投资。

在组织架构方面，意见称，还应同时设立科技金融专营机构，专司与科创企业股权投资相结合的信贷投放。

在控制风险方面，意见强调，应建立“防火墙”试点机构子公司投资单一科创企业的比例不超过其自有资金的10%；银行投资功能子公司应当与银行母公司实行机构隔离、资金隔离。

10家试点银行：国家开发银行、中国银行、恒丰银行、北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行和浦发硅谷银行

五个试点地区：北京中关村国家自主创新示范区、武汉东湖国家自主创新示范区、上海张江国家自主创新示范区、天津滨海国家自主创新示范区和西安国家自主创新示范区

其中，国家开发银行、中国银行、恒丰银行等全国性银行可根据其分支机构设立情况在上述5个国家自主创新示范区开展试点；浦发硅谷银行可在现有机构和业务范围内开展试点；北京银行、天津银行、上海银行、汉口银行、西安银行、上海华瑞银行可在设有机构的国家自主创新示范区开展试点。

路透此前独家获悉，中国银监会下发通知，支持具备条件的股份行探索开展投贷联动试点，并开展资产证券化、信贷资产转让等业务，提高资金流转速度。（完）

银监会指导意见参看 here