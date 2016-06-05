中国银监会：推进农村集体经营性建设用地入市试点 允许抵押贷款

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月5日 - 中国银监会和国土部日前联合发文指出，推进农村集体经营性建设用地入市试点，在试点地区，对符合规划、用途管制、依法取得的前提下，以出让、租赁、作价出资（入股）方式入市和具备入市条件的农村集体经营性建设用地使用权可以办理抵押贷款。
两部委联合印发《农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款管理暂行办法》称，开展农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款工作，应按照农村土地制度改革与金融改革紧密衔接的原则，在坚持土地公有制性质不变，耕地红线不突破，农民利益不受损的前提下进行。
办法明确允许开展抵押贷款的农村集体经营性建设用地仅限于国家确定的15个入市改革试点县（市、区）地区，有效期至2017年12月31日，与农村集体经营性建设用地入市试点时限保持一致。
关于抵押物范围,按照同权同价原则，参照依法有权处分的国有土地使用权可以抵押的规定，办法允许具备处分权的两类农村集体经营性建设用地使用权抵押融资。
其中包括以出让、租赁、作价出资（入股）方式取得的集体经营性建设用地使用权；尚未入市但具备入市条件的农村集体经营性建设用地可以入市，对具备入市条件的农村集体经营性建设用地使用权的抵押，进行了范围和前提界定等。
办法并要求，农村集体经营性建设用地使用权抵押贷款应当坚持依法合规、惠农利民、平等自愿、公平诚信、风险可控、商业可持续原则。
十八届三中全会提出“允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”。2015年3月，国土资源部在全国选取15个市（县），开展农村集体经营性建设用地入市试点工作。办法将对建立健全同权同价、流转顺畅、收益共享的农村集体经营性建设用地入市制度和形成可复制、可推广、利修法的改革成果，提供新的强大动力。（完）
更多细节，请点选银监会网站(www.cbrc.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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