中国银监会修订规章减少和下放行政审批事项 落实简政放权

路透北京4月10日 - 为落实简政放权减少行政审批，中国银监会周五就修订行政许可规章公开征求意见，拟对全国性银行金融机构，在银监会层面，仅保留涉及一级分行和分行级专营机构重大事项等审批内容，其余均下放给派出机构。

银监会网站刊登新闻稿称，此次修订和起草的五部行政许可规章，将银监会前期已取得的简政放权和监管架构改革成果通过法律程序予以总结和落实。

对于全国性银行业金融机构法人层面的行政许可事项，包括一级分行及分行级专营机构筹建、境外机构设立、重大股权变更、相关重大投资事项、跨境投资并购，以及总行层面的董事长、行长、董事以及其他高管的任职资格和新增业务品种等由银监会负责审批，其余事项拟下放给银监局。

征求意见稿并称，地方性银行业金融机构的行政审批，在银监会层级计划仅保留一项，即城市商业银行、农村中小金融机构、信托公司、非银行金融机构等的新设筹建、重组改制和终止事项；其余事项，包括修改章程、更名、董事和高管任职资格、业务范围调整等均下放给银监局。

此次征求意见的五部规章分别是《中资商业银行行政许可事项实施办法》、《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》、《外资银行行政许可事项实施办法》和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，并起草了《信托公司行政许可事项实施办法》。

此前，银监会进行了自身监管框架调整；调整后，银监会内设22个部门中，监管部门由11个增加到17个，占部门总数的77.3%；差异化、专业化监管体系更加完善，部门之间的职责边界更加清晰。

除了权力下放，银监会介绍，此次拟取消的审批事项包括，中资商业银行、农村商业银行开办合格境外机构投资者境内证券投资托管业务审批；政策性银行、商业银行、金融资产管理公司高级管理人员在同一机构内部平级调岗转任任职资格审批等；此外，取消对经营型支行行长的任职资格核准。

另外，银监会指出，在今年初，银监会新成立信托监督管理部基础上，为确保信托监管工作特别是准入工作顺利开展，此次还单独制定《信托公司行政许可事项实施办法》，适应信托业监管和发展的需要。

此前银监会的机构改革中，设立城市商业银行监管部，专司对城市商业银行、城市信用社和民营银行的监管职责；此外，设立信托监督管理部，专司对信托业金融机构的监管职责。（完）

欲浏览原文，请点击银监会网站 www.cbrc.gov.cn/index.html

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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