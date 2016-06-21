中国银监会：鼓励支持引导民间资本进入城商行和民营银行

路透上海6月21日 - 中国银监会城市银行部主任凌敢撰文指出，银监会正多措并举引导民间资本进入银行业，将按照“存量改造”与“增量改革”双线推动的思路，推进民间资本进入城商行和民营银行。

中国金融时报周二刊登该文并称，民营银行发展工作已进入常态化阶段，首批五家试点银行运行状况良好，银监会根据“成熟一家，设立一家，不一哄而起”的原则持续推进后续设立工作。

“民间资本入股后，对城商行公司治理、内部控制和风险管理水平的提高有一定促进作用。”凌敢说，截至3月末，民间资本在城商行总股本中已超过一半。

他表示，银监会支持民间资本通过各种方式参与城商行的“存量改造”，包括支持民间资本作为财务投资者投资入股、支持民间资本作为战略投资者参与城商行重组改制、支持城商行上市。

同时支持民间资本参与城商行化解历史风险，如规定“民营企业参与城商行风险处置的，持股比例可以适当放宽至20%以上”。

此外，银监会继续积极有序推进民间资本发起民营银行的“增量改革”，积极推动设立由境内纯中资民营企业发起的民营银行。目前，已有12家进入论证阶段，重庆富民银行、四川希望银行已获批筹建。（完）