银监会：稳步提高村镇银行民间资本持股比例

路透北京12月15日 - 中国银监会周一表示，支持符合一定条件的村镇银行调整主发起行和其他股东的持股比例，将稳步提高村镇银行的民间资本持股比例。

银监会网站发布“关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见”称，坚持主发起行最低持股比例的前提下，鼓励主发起行持有相对较低的股权比例。

“积极支持和鼓励民间资本参与村镇银行组建，扩大民间资本进入村镇银行渠道，公开村镇银行市场准入标准和流程。”意见称。

2012年，银监会公布关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见，支持民间资本参与村镇银行发起设立或增资扩股,并将村镇银行主发起行的最低持股比例由20%降低到15%

本次意见并表示，村镇银行应优先引进本地股东，稳步提升本地股东的持股比例；优先引进农业龙头企业、优质涉农企业和种养大户，发挥战略协同效应。

在业务定位上，意见称，村镇银行应坚持“支农支小”的市场定位；支持村镇银行发行专项用于“三农”和小微企业的金融债券，并支持经营稳健的村镇银行建立社区性银行；禁止村镇银行将资金投向“两高一剩”等国家限控行业。

在股东责任方面，主发起行要加强对村镇银行资本和风险的并表管理，为村镇银行提供持续的流动性支持；鼓励主发起行成立专门的村镇银行管理部门或者独立事业部，负责对村镇银行的投资管理和服务。

年初，银监会曾发文指出，将稳步培育发展村镇银行，加快在农业地区、产粮大县的布局，进一步提高民间资本的参与度，坚持股东本土化和股权多元化，优先引入当地优质企业和种养大户投资入股。（完）

参看详情请点选银监会网站 here

(发稿 李贺; 审校 曾祥进)

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