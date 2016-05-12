中国银监会：一季末商业银行不良率续升至1.75% 拨备覆盖率175.03%

路透北京5月12日 - 中国银监会周四公布监管统计数据显示，今年一季度末，商业银行不良贷款率继续上升至1.75%，而风险抵补指标的拨备覆盖率继续下降至175.03%。

银监会网站公布的数据显示，商业银行今年一季度不良贷款再现双升，不良贷款率较去年四季度的1.67%上升0.08个百分点；而不良贷款余额增加1,177亿元人民币。

在风险抵补指标上，一季度末，商业银行拨备覆盖率为175.03%，较去年四季度环比继续下降6.15个百分点；资本充足率上，一季末商业银行核心一级资本充足率10.96%，资本充足率为13.37%。

流动性指标显示，一季度商业银行流动性略有收紧；其中，超额备付金率为2.07%，较去年四季度2.10%有所下降。

在盈利性指标方面，数据显示，一季度商业银行净息差为2.35%，比去年四季度的2.54%下降了19个基点；一季度商业银行资产利润率为1.19%，资本利润率为15.93%。

中国银监会主席尚福林3月中旬表示，目前银行业总体运行平稳，风险可控，虽然不良率有所上升，但同国际水平比，基本处于较低水平；此外，当时商业银行的拨备覆盖率是181%，拨备也还是充足的。（完）