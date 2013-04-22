银监会要求保障地震灾区金融服务

据银监会网站披露，农业银行(1288.HK)(601288.SS)等八家银行业金融机构首批向四川雅安地震灾区捐款5,600万元人民币，全力支持雅安抗震救灾工作。

银监会指出，要建立快速结算绿色通道，做好受灾客户遗失卡折的存款确认。对灾民办理挂失、存取款等业务，针对灾区房屋倒塌造成业务凭据丢失等实际情况，要简化业务流程，如办理挂失业务仅需提供姓名、账号、银行卡号中任何一种即可，期满到柜台在银行业务系统内核对姓名、身份证号、存款金额、家庭住址等信息一致后即可取款。

参与捐款的八家金融机构包括：农业银行首批捐款1,200万元；中国银行(601988.SS)(3988.HK)首批捐款500万元；建设银行(601939.SS)(0939.HK)首批捐款1,500万元；交通银行(601328.SS)(3328.HK)首批捐款500万元；民生银行(600016.SS)(1988.HK)首批捐款500万元；兴业银行(601166.SS)首批捐款1,000万元；华夏银行(600015.SS)首批捐款100万元；广发银行首批捐款300万元。

周六早晨，雅安市芦山县发生7.0级地震，截至周日14时，已造成雅安、成都、乐山、眉山、自贡、德阳、绵阳、宜宾、内江、资阳、甘孜、阿坝和凉山13个市(州)69个县150余万人受灾，186人遇难，21人失踪，11,393人受伤。(完)