中国银监会要求银行自查房地产业务 收紧效应料逐步显现

路透北京11月11日 - 中国10月新增信贷环比近腰斩，但住户部门中长期贷款占比仍高。鉴于楼市调控效应存在滞后性，且有市场人士透露银监会决定近期在16个热点城市开展房地产相关业务专项检查，给房地产信贷再套上一重紧箍咒，预计未来月份随着收紧效应进一步显现，房地产相关贷款占比将逐步下降。

周五有市场人士对路透表示，银监会日前向北京、天津、上海、河南、浙江等14地银监局下发关于开展银行业金融机构房地产相关业务专项检查的紧急通知，针对北上广深、厦门、武汉、郑州、杭州等16个房地产价格上涨过快热点城市的银行业金融机构展开专项检查。

“政策就是要限制房地产杠杆，要慢牛。”某大型券商资管人士称。

有股份制银行公司部人士亦表示，近期监管层对房地产种种举措，已不是简单对泡沫的挤压，而是对资源禀赋的调整。“现在（房地产高增长）的不可持续性凸显，如果继续挤占资源，最后大家都只能被拖累死，...但目前还没有什么太好的开源点。”

上述市场人士透露，业务范围是被查机构截至9月末与房地产有关的业务情况，可根据实际情况适当追溯或延伸；各银监局应于12月5日前将专项检查报告报送银监会。

检查要点包括在个人住房贷款方面，是否按照“因城施策”的原则，严格落实差别化住房政策，是否严格执行最低首付比例要求；在房地产开发贷款方面，对房地产项目是否符合最低资本金要求、资本金来源真实性、是否存在银行资金违规用于购地等进行严格审查。

在理财资金投资管理方面，是否严格执行银行理财资金投资非标资产的比例限制，是否比照自营贷款管理的要求，强化对银行理财资金投向房地产领域的监督管理，是否存在理财资金违规进入房地产领域的问题。

在房地产信托业务合规经营方面，是否通过多层嵌套等产品规避监管要求；信托公司是否发放用于支付土地出让价款的信托贷款，是否向房地产开发企业发放流动资金信托贷款；信托公司是否以充当筹资渠道或放款通道等方式，直接或间接为各类机构发放首付贷等违法违规行为提供便利。

中国央行稍早公布，10月新增人民币贷款6,513亿元人民币，稍低于此前路透7,000亿元的调查中值；其中，居民中长期贷款新增4,891亿元，环比下降822元，但占新增贷款的比重仍高达75%，仅次于今年7月的103.6%、4月的77.8%。

中金公司指出，10月居民中长期贷款尽管有所回落，但仍保持高位，由于贷款发放具有滞后性，10月份房地产调控之后销量的回落需要一段时间才会传导到居民房贷，预计11和12月份居民房贷还会逐步下降，带动整体贷款增速放缓。

中国热点城市今年房价连续狂飙，引发决策层对资产泡沫的担忧，北京市9月30日晚宣布提高首付比例等重量级措施，拉开了地方密集调控的序幕，国庆长假前后共有逾20个城市收紧房地产政策，标志着政策已转向。

中国央行三季度货币政策执行报告指出，就货币政策而言关键是要保持稳健和中性适度的货币环境，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（完）